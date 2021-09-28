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  4. Beş uzmandan dikkat çeken çağrı: Uzayda seks konusu artık ele alınmalı

Beş uzmandan dikkat çeken çağrı: Uzayda seks konusu artık ele alınmalı

28.09.2021 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA ve SpaceX’in Ay ve Mars'ı kolonileştirmeyi, uzun vadeli görevler için insanları uzaya göndermeyi amaçlamalarının ardından araştırmacılar daha önce hiç gündeme gelmeyen bir konuyu masaya yatırarak dikkat çekti. Psikoloji ve uzay bilimleri alanında araştırmalar yürüten 5 akademisyen, uzay yolcularının cinsel ilişki durumlarının da artık ele alınması gerektiğini bildirdi ve uzayda seksin ne zaman mümkün olacağı

Beş uzmandan dikkat çeken çağrı: Uzayda seks konusu artık ele alınmalı

Uzay turistlerinin 3 gün süren seyahati, uzayda insanların varlığı, bir tabak yemek hazırlanması gibi konular dikkat çekerken araştırmacılar olayı bambaşka bir boyuta daha taşıyarak, uzayda artık cinsel ilişkinin de mümkün kılınmasını istediler.

''NASA ve SpaceX gibi özel uzay şirketleri, Mars'ı kolonileştirmeyi ve uzun vadeli görevler için insanları uzaya göndermeyi amaçlıyor, ancak henüz astronotların veya gelecekteki uzay sakinlerinin samimi ve cinsel ihtiyaçlarını ele almıyorlar'' diyen araştırmacılar, sözlerine şöyle devam etti: İnsanlık, yeni gezegenlere yerleşmeyi ve evrende yayılmayı hedefliyorsa bu tutumun değişmesi gerekiyor.

Ekibe göre roket bilimi insanları uzaya götürmek için yeterli. Ancak uzayda yolculuk edebilen bir medeniyetin hayatta kalıp gelişmesi, insan ilişkilerine bağlı.

Gelecekte uzun süreli seyahatlere çıkacak astronotların sosyal izolasyon, kapalı alanda yaşam vb. durumlar nedeniyle strese gireceğini aktaran ekip, "Uzayda yaşam, mahremiyeti kısıtlayabilir ve işbirliğinin gerekli olduğu tehlikeli koşullarda mürettebat üyeleri arasındaki gerilimi artırabilir" diye yazdı.

''CİNSELLİKTEN UZAK BİR UZAY HAYATI MÜRETTEBATIN PERFORMANSINI ETKİLEYEBİLİR''

Ekip buradan hareketle, "Uzayda insanlar arasındaki yakınlığı sınırlamanın astronotların zihinsel ve cinsel sağlığını, mürettebatın performansını ve görev başarısını tehlikeye atabileceğini savunuyoruz" açıklamasında bulundu.

''Öte yandan, uzay erotizmini mümkün kılmak, insanların uzay yaşamına adapte olmasını ve gelecekteki uzay sakinlerinin refahının artmasını sağlayabilir'' denildi.

Söz konusu hedeflerin başarılabilmesi için çeşitli öneriler sıralayan ekip, bilim insanlarının ve ilgili yetkililerin uzay araştırmalarında yeni bir bakış açısı benimsemesini talep etti.

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seks
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