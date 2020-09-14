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Beşar Esad'ın dayısı ve yönetimde etkili isimlerden Muhammed Mahluf koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

14.09.2020 03:39 | Son Güncelleme

Suriye lideri Beşar Esad'ın bahar aylarında yönetimi eleştiren ve aileyle sorunlar yaşayan kuzeni Rami Mahluf'un babası Muhammed Mahluf, koronavirüs sebebiyle Şam'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Beşar Esad'ın dayısı ve yönetimde etkili isimlerden Muhammed Mahluf koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

Suriye lideri Beşar Esad'ın bahar aylarında yönetimi eleştiren ve aileyle sorunlar yaşayan kuzeni Rami Mahluf'un babası Muhammed Mahluf, koronavirüs sebebiyle Şam'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Muhammed Mahluf, Beşar Esad'in annesinin erkek kardeşiydi ve hem aile üzerinde hem de yönetimde etkili bir isimdi.

Başkent Şam'da bir hastanede tedavi gören Mahluf'un torunu Ali, sosyal medyada dedesinin Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğini yazdı.

Birkaç ay önce telekomünikasyon firmasına vergi yolsuzluğu yaptığı gerekçesiyle el konulan ve çalışanlarından bazıları tutuklanan, bu sebeple Esad ailesiyle gerilim yaşayan Rami Mahluf da, sosyal medya hesabı üzerinden "Babasının kaybıyla büyük acı yaşadığını ancak sosyal mesafe kuralları gereği babası için anma töreni yapılamayacağını" duyurdu.

Esad ailesi ve Mahluf ailesi arasında siyasi bağlar olduğu kadar ekonomik bağlar da var. Kasım 2019'da Global Witness isimli izleme örgütünün yayımladığı rapora göre, savaştan önce Suriye ekonomisinin yüzde 60'ı Mahlufların kontrolündeydi.

Muhammed Mahluf'un diğer oğlu Hafız, Suriye'nin, "yönetime yönelik tehditlerle uğraşan" en önemli kurumu olan Genel İstihbarat Örgütlenmesi'nin başkanlığını yapmıştı.

Ancak Esad yönetimi, senenin başında büyük miktarda vergi borcu olduğu belirtilen Mahluf'tan bu borçları ödemesini istedi. Daha önce de Mahluf'un idare ettiği "yardım kuruluşlarını kapatması" istenmişti. Mayıs ayında Rami Mahluf sosyal medyada 3 video yayımlayarak uğradığı haksızlıklara son verilmesini istemiş ve yönetimi eleştirmişti.

Aynı videolarda gözaltına alınan çalışanları için ise "Sayın Devlet Başkanı, güvenlik örgütlenmesi insanların özgürlüklerini ihlal ediyor. Bunlar sizin insanlarınız, sizin destekçileriniz" ifadelerini kullanmıştı.

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