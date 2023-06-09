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Besi çiftliğinin 'Kral'ı... Fiyatı adeta ikinci el otomobiller ile yarışıyor! 1 ton 400 kilo ağırlığında

09.06.2023 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayram yaklaşmasıyla birlikte hareketlilik başlarken, Düzce'de "Kral" ismi verilen ve besi çiftliğinde yetiştirilen 1 ton 400 kilo ağırlığındaki boğa görenleri şaşırtıyor. 'Kral'ın fiyatı adeta ikinci el otomobiller ile yarışıyor. Besi çiftliğinin gözdesi olan 2 yaşındaki boğa, 250 bin TL'den alıcısını bekliyor. Veteriner Hekim Şerif Ali Karanfil, "Alıcılarını bekliyoruz. 250 bin TL’den satışta, zaten et karşılığına baktığımızda da kurban rayiçlerinde bir boğamız" ifadelerini kullandı.

Besi çiftliğinin 'Kral'ı... Fiyatı adeta ikinci el otomobiller ile yarışıyor! 1 ton 400 kilo ağırlığında

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Düzce'de hazırlıklar başladı. Kurban kesmek isteyen vatandaşlar besi çiftçiliklerine ya da canlı hayvan pazarlarına gidiyor. Kentte faaliyet gösteren bir besi çiftliğinde de büyük emeklerle yetiştirilen 2 yaşındaki boğa satışa çıktı.

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"Kral" ismi verilen ve adeta besi çiftliğinin gözdesi olan boğa, 250 bin TL'den alıcısını bekliyor.

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"250 BİN TL'DEN SATIŞTA"

Kral'ın 2 yaşını doldurduğunu söyleyen Veteriner Hekim Şerif Ali Karanfil, "İşletmemizde dünya şampiyonu bir boğanın yavrusu olan ve boğamızı görüyoruz. Bu boğamız 24 aylık, 2 yaşını doldurmuş bir boğa. Kurbanlık vasıflarını yaş itibariyle taşıyan bir boğa. Şu an Düzce’mizin belki de Türkiye'nin rekoru diyebileceğimiz bir ağırlıkta, bin 400 kilo civarlarında. Bu performanstaki boğamızda yüzde 60’lık et performansı bekleriz. 850 kiloya yakın bir et çıkacağını düşündünüz bir boğamız. Bu bir anlamda hem hobi göz zevkinizi tatmin ediyor hem de piyasaya güzel bir et sunuyor. Almak isteyenler için de satışta olan bir boğamız, alıcılarını bekliyoruz. 250 bin TL’den satışta, zaten et karşılığına baktığımızda da kurban rayiçlerinde bir boğamız" ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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