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Besicinin çalınan 25 kurbanlığından 17'si bulundu, 8'inin kesildiği belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 16:21 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, besici Murat Sevük'ün (35) çalınan 350 bin lira değerindeki 25 büyükbaş hayvanından 17'si, jandarma ekiplerince Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulundu.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, besici Murat Sevük'ün (35) çalınan 350 bin lira değerindeki 25 büyükbaş hayvanından 17'si, jandarma ekiplerince Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulundu. 8 büyükbaş hayvanın kesilip kasaplara satıldığını belirleyen jandarma ekipleri, hayvanların nakliyesini yapan TIR şoförü Ebubekir Ş. ve diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat'ın Turhal ilçesinde büyükbaş hayvan besiciliği yapan Murat Sevük, Kurban Bayramı öncesinde satmak amacıyla hayvanlarını Antalya'ya getirmeye karar verdi. Kepez Belediyesi'nin Çamlıca Mahallesi'ndeki hayvan pazarından yer kiralayan Sevük, kentteki bir nakliye şirketiyle anlaştı. Şirket tarafından kiralanan TIR'a, 350 bin lira değerindeki 25 büyükbaş hayvanını 17 Temmuz'da yükleyen Sevük, şirkete ait başka bir besicinin hayvanlarının bulunduğu TIR ile Antalya'ya doğru yola çıktı.

Hayvanlarının bulunduğu aracın bir türlü hayvan pazarına gelmemesi üzerine Sevük, nakliye şirketi yetkililerine ulaştı. Yetkililerden "Biz de TIR'a ulaşamıyoruz" yanıtını alan Sevük, durumu, Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.

17 HAYVAN BULUNDU

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Murat Sevük'ün verdiği bilgiler doğrultusunda hayvanların nakliyesini yapan TIR şoförünün Ebubekir Ş. olduğunu belirledi. Güvenlik kamerası kayıtlarından aracı takip eden ekipler, TIR'ın Sivas'ın Ulaş ilçesine girdiğini belirledi. Jandarma ekipleri, bölgede yaptıkları araştırmayla geçen salı günü hayvanlardan 17'sini bir ahırda buldu. Hayvanları tek tek fotoğraflayan jandarma ekipleri, görüntüleri Murat Sevük'e gönderdi. Sevük'ten 'hayvanlar benim' onayını alan jandarma ekipleri, daha sonra tutanak tutarak 17 büyükbaş kurbanlığı TIR ile bugün sabaha karşı Antalya'ya getirdi. Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi'ndeki hayvan pazarına getirilen kurbanlıklar, Murat Sevük'e teslim edildi.

ŞOFÖR ARANIYOR

Büyük mutluluk yaşayan Murat Sevük, hayvanlarını besledi, bakımını yaptı. Jandarma ekiplerinin geçen salı gecesi kendisini arayıp bilgi verdiğini kaydeden Sevük, "Sevinçliyim, mutluyum. Ancak 80- 100 bin lira civarında zararım var. 25 hayvanım çalınmıştı, 17'si bulundu. 8'ini kesip kasaplara satmışlar. Bulunmasaydı, bütün emeğim heba olacaktı. Ekonomik olarak 5 yıl geriye götürecekti bu durum. Tam umudumu yitirmişken bir kısmı bulundu. Kelimelere sığmayacak kadar mutluyum" dedi.

Sevük, hayvanlarından 8'inin kesilip kasaplara satıldığını belirterek, jandarmanın TIR şoförü Ebubekir Ş.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

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