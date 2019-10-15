HABER

Beşiktaş, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 14:28 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Süper Lig'in 8'inci haftasında cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 8'inci haftasında cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Çalışmaya milli takımlarda olan futbolcular ile tedavileri süren Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Victor Ruiz ve Georges N'Koudou katılmadı.
Siyah-beyazlıların Nevzat Demir Tesisleri'nde bu sabah yaptığı basına kapalı antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Milli takımlarda olan futbolcularla tedavileri süren Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Victor Ruiz ve Georges N'Koudou idmanda yer almadı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Beşiktaşlı futbolcular ardından çeşitli pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, üç takımla değişmeli olarak yarım sahada yapılan turnuva maçları ile tamamlandı.
Beşiktaş'ın antrenmanını Alemdağ Emlak Konut İlkokulu'ndan bir grup öğrenci de izledi ve oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

FOTOĞRAFLI

Beşiktaş, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdüBeşiktaş, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdüBeşiktaş, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdüBeşiktaş, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

PARTNERGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleriGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleri
Keşfettiği pire türlerine kızlarının adını verdiKeşfettiği pire türlerine kızlarının adını verdi
O temizlik görevlisi, gelen bağışlarla kırtasiye malzemeleri alıp, okullara dağıttıO temizlik görevlisi, gelen bağışlarla kırtasiye malzemeleri alıp, okullara dağıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'a şok sözler

Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'a şok sözler

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK ve MİT'in ortak operasyon: 2 PKK'lı terörist öldürüldü

TSK ve MİT'in ortak operasyon: 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Afyonkarahisar TEM Şube Müdürü Arif Alpaslan aracında ölü bulundu

TEM Şube Müdürü aracında ölü bulundu

Son dakika! MSB: Münbiç bölgesinden yapılan saldırıda 1 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber!

Silah ve kapı kolundaki parmak izleri Nadira Kadirova'ya ait çıktı!

Nadira Kadirova'nın ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Son dakika: Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Ceylanpınar'da gazetecilerin ve doktorların kaldığı otele havan düştü

Gazeteciler ve doktorların bulunduğu otele havan düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.