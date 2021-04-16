Beşiktaş Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta başlar? Lider, başkent ekibini konuk ediyor

Şampiyonluk yolunda son haftalarda aldığı galibiyetlerle önemli başarılar elde eden Beşiktaş, Vodafone Park’ta Ankaragücü ile oynayacağı mücadeledeye 3 puan için çıkıyor. Ankaragücü ise güçlü rakibi Beşiktaş deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor…
Beşiktaş-Ankaragücü maçı saat 19:00'da başlayacak. Vodadone Park'ta oynanacak olan maçta hakem Halis Özkahya görev alacak. Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını İlker Takpak ile Hakan Yemişken yapacak. Beşiktaş-Ankaragücü maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.
Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile 104. maçına çıkacak
Beşiktaş, ligin 35. haftasında ağırlayacağı MKE Ankaragücü ile oynadığı 103 maçta 70 galibiyet alırken, rakibine 8 kez yenildi. MKE Ankaragücü'ne 191 gol kaydeden siyah-beyazlılar, kalesinde de 68 gol gördü.
Beşiktaş son 25 maçın 20'sini kazandı
Ayrıca siyah-beyazlılar, Ankaragücü ile ligde oynadığı son 25 maçın 20’sinden galibiyeyle ayrılırken, 4'ünde eşitlik bozulmadı kaldı. Beşiktaş, bu periyotta rakibine yalnızca bir defa mağlup oldu.
Beşiktaş karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da 2-1'lik skorla galip gelen Ankaragücü, sonraki 17 maçta galibiyet yüzü göremezken, bu şanssızlığını 2010-2011 sezonunda Ankara'daki maçta kırdı ve rakibini 1-0 mağlup etti.
Beşiktaş, 2010-2011 sezonundaki 1-0'lık mağlubiyetin ardından rakibiyle yaptığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
Beşiktaş, İstanbul'daki son 12 maçı kazandı
Siyah-beyazlı ekip, Ankaragücü ile evinde oynadığı son 12 mücadeleden de 3 puanla ayrıldı. İki ekip arasında İstanbul'da yapılan mücadelelerde Beşiktaş'ın üstünlüğü göze dikkat çekiyor.
Beşiktaş, kendi evindeki 51 maçın 42'ini kazanırken, 7 kez berabere kaldı, yalnızca 2 kez yenildi. Ankaragücü, Beşiktaş karşısında deplasmandaki ilk galibiyetini 1969-1970 sezonunda 3-2'lik galibiyetle aldı. Ankaragücü, Beşiktaş’ı İstanbul'da son olarak 2001-2002'de 2-1 yenmeyi başardı.
Beşiktaş, sahasında attığı toplam 111 gole karşılık kalesinde 31 gol gördü.
Geçen sezon İstanbul'da yapılan karşılaşmada Beşiktaş rakibine 2-1 üstünlük kurdu.