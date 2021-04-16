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Beşiktaş Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta başlar? Lider, başkent ekibini konuk ediyor

16.04.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de Beşiktaş, kendi evinde Ankaragücü'nü konuk ediyor. Son iki haftada 6 puan toplamayı başaran Beşiktaş, Vodafone Park’ta bu aşam Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, beIN Sports ekranlarında yayınlanacak.

Beşiktaş Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta başlar? Lider, başkent ekibini konuk ediyor

Şampiyonluk yolunda son haftalarda aldığı galibiyetlerle önemli başarılar elde eden Beşiktaş, Vodafone Park’ta Ankaragücü ile oynayacağı mücadeledeye 3 puan için çıkıyor. Ankaragücü ise güçlü rakibi Beşiktaş deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor…

BEŞİKTAŞ-ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Ankaragücü maçı saat 19:00'da başlayacak. Vodadone Park'ta oynanacak olan maçta hakem Halis Özkahya görev alacak. Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını İlker Takpak ile Hakan Yemişken yapacak. Beşiktaş-Ankaragücü maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile 104. maçına çıkacak

Beşiktaş, ligin 35. haftasında ağırlayacağı MKE Ankaragücü ile oynadığı 103 maçta 70 galibiyet alırken, rakibine 8 kez yenildi. MKE Ankaragücü'ne 191 gol kaydeden siyah-beyazlılar, kalesinde de 68 gol gördü.

Beşiktaş son 25 maçın 20'sini kazandı

Ayrıca siyah-beyazlılar, Ankaragücü ile ligde oynadığı son 25 maçın 20’sinden galibiyeyle ayrılırken, 4'ünde eşitlik bozulmadı kaldı. Beşiktaş, bu periyotta rakibine yalnızca bir defa mağlup oldu.

Beşiktaş karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da 2-1'lik skorla galip gelen Ankaragücü, sonraki 17 maçta galibiyet yüzü göremezken, bu şanssızlığını 2010-2011 sezonunda Ankara'daki maçta kırdı ve rakibini 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş, 2010-2011 sezonundaki 1-0'lık mağlubiyetin ardından rakibiyle yaptığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Beşiktaş, İstanbul'daki son 12 maçı kazandı

Siyah-beyazlı ekip, Ankaragücü ile evinde oynadığı son 12 mücadeleden de 3 puanla ayrıldı. İki ekip arasında İstanbul'da yapılan mücadelelerde Beşiktaş'ın üstünlüğü göze dikkat çekiyor.

Beşiktaş, kendi evindeki 51 maçın 42'ini kazanırken, 7 kez berabere kaldı, yalnızca 2 kez yenildi. Ankaragücü, Beşiktaş karşısında deplasmandaki ilk galibiyetini 1969-1970 sezonunda 3-2'lik galibiyetle aldı. Ankaragücü, Beşiktaş’ı İstanbul'da son olarak 2001-2002'de 2-1 yenmeyi başardı.

Beşiktaş, sahasında attığı toplam 111 gole karşılık kalesinde 31 gol gördü.

Geçen sezon İstanbul'da yapılan karşılaşmada Beşiktaş rakibine 2-1 üstünlük kurdu.


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