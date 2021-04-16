Beşiktaş Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta başlar? Lider, başkent ekibini konuk ediyor

Şampiyonluk yolunda son haftalarda aldığı galibiyetlerle önemli başarılar elde eden Beşiktaş, Vodafone Park’ta Ankaragücü ile oynayacağı mücadeledeye 3 puan için çıkıyor. Ankaragücü ise güçlü rakibi Beşiktaş deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor…

BEŞİKTAŞ-ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Ankaragücü maçı saat 19:00'da başlayacak. Vodadone Park'ta oynanacak olan maçta hakem Halis Özkahya görev alacak. Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını İlker Takpak ile Hakan Yemişken yapacak. Beşiktaş-Ankaragücü maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile 104. maçına çıkacak

Beşiktaş, ligin 35. haftasında ağırlayacağı MKE Ankaragücü ile oynadığı 103 maçta 70 galibiyet alırken, rakibine 8 kez yenildi. MKE Ankaragücü'ne 191 gol kaydeden siyah-beyazlılar, kalesinde de 68 gol gördü.

Beşiktaş son 25 maçın 20'sini kazandı

Ayrıca siyah-beyazlılar, Ankaragücü ile ligde oynadığı son 25 maçın 20’sinden galibiyeyle ayrılırken, 4'ünde eşitlik bozulmadı kaldı. Beşiktaş, bu periyotta rakibine yalnızca bir defa mağlup oldu.