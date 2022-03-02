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Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Kayserispor maçı hangi kanalda?

02.03.2022 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş - Kayserispor maçı için heyecan dorukta. 2 takım Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek. Merakla beklenen karşılaşma öncesi Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Kayserispor maçı hangi kanalda? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte maça ilişkin detaylar...

Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Kayserispor maçı hangi kanalda?

Beşiktaş - Kayserispor maçı maçı için heyecan dorukta. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Siyah Beyazlılar 2021 yılında aldıkları Türkiye Kupası'nda yeniden mutlu sona ulaşmayı amaçlıyor. Peki Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Kayserispor maçı hangi kanalda? Maç ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Önder Karaveli yönetimindeki Beşiktaş, geçtiğimiz sene kazandığı Türkiye Kupası'nda yeniden aynı başarıyı göstermek istiyor. Son 16'da Fenerbahçe'yi eleyen Hikmet Karaman'lı Kayserispor ise zorlu deplasmanda bir sürpriz daha yapıp evine tur biletiyle dönmeyi hedefliyor.

Beşiktaş ile Kayserispor 2 Mart Çarşamba (bugün) saat 20.30'da Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş - Kayserispor maçını alil Umut Meler yönetecek.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Kayserispor maçı saat 20.30'da A Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Umut, Necip, Atiba, Ghezzal, Alex, Larin, Batshuayi

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Attamah, Abdulkadir, Ramazan, Cardoso, Gavranovic, Thiam

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Futbol Kulübü Kayserispor
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