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  4. Beşiktaş'ta aniden koşarak denize atlayan kişiyi işçiler kurtardı

Beşiktaş'ta aniden koşarak denize atlayan kişiyi işçiler kurtardı

30.11.2020 13:54 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta aniden koşarak denize atlayan kişiyi işçiler kurtardı

Beşiktaş'ta bir lisenin bahçesine giren kişi, aniden koşarak denize atladı. Suda çırpınan kişi, bahçede çalışan işçiler tarafından denizden çıkartılarak, gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Çırağan Caddesinde bulunan Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesinde saat 12.00 sıralarından meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde yürüyen bir erkek, lisenin önüne geldiğinden aniden koşmaya başladı ve okulun bahçesine girip denize atladı. O sırada okul bahçesinde çalışan işçiler denizde çırpınan kişiyi görüp hemen yardıma koştu. Kişi, demir bir çubukla denizden çıkarılmaya çalışıldı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra demir çubuğa tutunan kişi sahile çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri denizden çıkartılan kişiyi ambulans ile hastaneye götürdü. Polis ekipleri de olay İle ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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