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Beşiktaş'ta Avukat Nur Peker'e silahlı saldırı! 'Abla bakar mısın' dedikten sonra vurdu

10.02.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta Avukat Nur Peker, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Şüphelinin "Abla bakar mısın" dedikten sonra Peker'i silahla vurduğu öğrenildi. Peker, şahsı tanımadığını ifade ederken, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte dehşete düşüren olayın detayları!

Beşiktaş'ta Avukat Nur Peker'e silahlı saldırı! 'Abla bakar mısın' dedikten sonra vurdu

Dehşete düşüren olay Beşiktaş Levazım Mahallesi'nde 20 Ocak günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 yaşındaki Avukat Nur Peker'in, yanına eve gireceği sırada silahlı bir kişi geldi. Binanın içinde oldukları sırada şüpheli, "Abla bakar mısın" diye seslenmesinin ardından yarım metre kadar mesafeden bacağına iki el ateş etti. Peker'in çığlıklarını duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hayati tehlikesi bulunmayan Peker, emniyetteki ifadesinde kendisini vuran kişiyi tanımadığını belirterek "Şüphelendiğim birkaç kişi var ancak sağlık durumum nedeniyle şu an kafamı toparlayamıyorum" dedi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli Canip K.'yi 3 Şubat'ta gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, savcılıkta ifade vermesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

TANIMADIĞINI İDDİA ETTİ

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunda şüpheli Canip K.'nin Nur Peker'i tanımadığını iddia ederek "Şikayetçiyi tanımam neden vurayım. İlk defa ismini ben burada duydum, kamera kayıtlarındaki kişi ben değilim. Ben emlakçıyım" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Hakimlik, şüphelinin yakalanmasına ilişkin polis ekiplerinin tutanaklarını, Nur Peker'in beyanlarını, kamera kayıtlarını da dikkate alarak eylemin silahla işlenmiş olması nedeniyle tutuklanmasına karar verdi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş İlçesi silahlı saldırı
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