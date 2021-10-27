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  4. Beşiktaş'ta facianın eşiğinden dönüldü! Freni tutmayan araç kaza yaptı, yaya saniyelerle kurtuldu

Beşiktaş'ta facianın eşiğinden dönüldü! Freni tutmayan araç kaza yaptı, yaya saniyelerle kurtuldu

27.10.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebek’te freni boşalması sonucu kontrolden çıkan servis minibüsü, doğalgaz kutusuna çarparak durabildi. Korku dolu anlar kameralara yansırken, yolda yürüyen bir vatandaş saniyelerle ezilmekten kurtuldu. Kutudan sızan doğalgaz nedeniyle vatandaşlar bir süre panik yaşadı.

Olay, saat 12.15 sıralarında Beşiktaş Bebek Küçük Bebek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde yokuş aşağıya seyir halinde Rıza Topaloğlu’nun idaresindeki servis minibüsünün freni iddiaya göre boşaldı. Bir anda hızlanarak kontrolden çıkan minibüs, kaldırımdaki doğalgaz kutusuna çarparak durabildi.

YOLDA YÜRÜYEN VATANDAŞLAR SANİYELERLE KURTULDU

Korku dolu anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde bir otomobil seyrettikten kısa bir süre sonra bir vatandaş, aşağıya doğru yürüyor. Vatandaştan saniyeler sonra ise minibüs duvara ve doğalgaz borusuna çarparak durabiliyor. İrkilen vatandaş ise sürücünün yanına gidiyor, sürücü ise araçtan iniyor.

SIZAN DOĞALGAZ SESİ KORKUTTU

Öte yandan kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, kutudaki borunun yerinden çıkması sonucu sokağa bir süre doğalgaz sızdı. Sesleri duymaları nedeniyle bir süre panik yapan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yolu kısmen trafiğe kapatarak önlem alırken, polis ekipleri de vatandaşları uzaklaştırdı. İGDAŞ ekipleri ise kutuya gelen doğalgazı kesince vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Ekiplerin çalışmalarının ardından minibüs, çekici yardımıyla kurtarılarak emniyet otoparkına götürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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