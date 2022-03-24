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  4. Beşiktaş'ta hareketli gece! Kaza yapınca önce ağladı, sonra kavga etti

Beşiktaş'ta hareketli gece! Kaza yapınca önce ağladı, sonra kavga etti

24.03.2022 06:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta sabaha karşı kazaya karışan lüks otomobil alevler içinde kaldı. Aracının yandığını görünce sinir krizi geçiren ve ağlamaya başlayan Caner Gül, daha sonra ise çarptığı diğer araçtakilerle kavgaya tutuştu.

Beşiktaş'ta hareketli gece! Kaza yapınca önce ağladı, sonra kavga etti

İlçede hareketli anların yaşanmasına neden olan olay, 04.30 sıralarında Çırağan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cihan Gül’ün kullandığı lüks otomobil, Ortaköy’den Beşiktaş istikametine gittiği sırada Çırağan Sarayı önünde Berk Menteş’in kullandığı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da kontrolden çıkarak duvara ve kaldırıma çarptı. Kazadan sonra Cihan Gül'ün kullandığı otomobil alev alarak yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Kazada ölen ya da yaralanan kimse olmazken, yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

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SÜRÜCÜ ÖNCE AĞLADI SONRA KAVGA ETTİ

Kaza sonrasında yanan otomobilin sürücüsü Cihan Gül, “Arabam yanıyor" diyerek ağladı. Ağlayan genci polis ekipleri ile arkadaşları sakinleştirdi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışma yaptığı sırada, hafif ticari araçtakilerle Cihan Gül arasında kavga çıktı. Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı. Kullanılmaz hale gelen araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. (DHA)

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trafik kazası Beşiktaş İlçesi
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