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  4. Beşiktaş'ta ters yöne giren otomobil zincirleme kazaya sebep oldu: 7 yaralı

Beşiktaş'ta ters yöne giren otomobil zincirleme kazaya sebep oldu: 7 yaralı

05.08.2022 02:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Akmerkez yolunda ters yönden giden otomobil, zincirleme trafik kazasına neden oldu. 3 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına dönerken, aralarında çocukların da olduğu 7 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından Ulus Levazım-Akmerkez istikameti yolu trafiğe kapandı. Kazaya gören bir vatandaş ise, ters yönden gelen araç sürücüsünün, navigasyonun kendisini ters yöne soktuğunu söylediğini belirtti.

İstanbul'daki kaza dün akşam saat 23.00 sıralarında Beşiktaş Ulus Mahallesi Akmerkez Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akmerkez’den Levazım istikametine doğru ters yöne giren bir otomobil, ticari taksiyle kafa kafaya girdi.

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Kafa kafaya çarpışan iki araca, arkadan gelen başka bir aracın çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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CADDE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Üç aracın karıştığı kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Sağlık ekipleri yaralılara araç içinde ve yerde müdahale etti. Kazada üç araçta bulunan aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

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Vatandaşların yardımıyla ambulanslara bindirilen yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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KAZAYA NAVİGASYON MU NEDEN OLDU?

Kazanın ardından yaralıların yardımına koşan Umut Mert, ters yönde olan sürücünün navigasyon nedeniyle kazanın olduğunu söylediğini belirterek, “Bu araç yukardan tersten geliyordu. Taksi de önden geliyordu. Direkt taksiyle çarpıştılar. Kafa kafaya girdiler. Ondan sonra arkadan gelen araç da bunlara çarptı. Yaralılar arasında 2 tane bayan vardı, bir tane çocuk vardı. Araç kullanıcısı zaten navigasyon beni ters yola soktu dedi” diye konuştu.

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YOL TAMAMEN KAPANDI, YOĞUN TRAFİK OLUŞTU

Kaza nedeniyle, Levazım-Akmerkez istikameti trafiğe kapatılırken, bölgede yoğun trafik oluştu. Araçların çekilmesiyle trafik normale dönerken, Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.(DHA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul akmerkez beşiktaş
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