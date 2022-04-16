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  4. Beşiktaş'ta yaşandı! İki kadın, dünyaca ünlü mağazayı birbirine kattı

Beşiktaş'ta yaşandı! İki kadın, dünyaca ünlü mağazayı birbirine kattı

16.04.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta bulunan bir AVM'de iki kadın ortalığı ayağa kaldırdı. Dünyaca ünlü bir markaya ait mağazanın reyonları arasında dolaşan kadınların hareketlerinden şüphelenen görevli, hırsızlık yaptıklarını fark etti. Suçüstü yakalanan kadınlar mağazadan çıkarılırken, o sırada bağırarak ortalığı birbirine kattı.

Beşiktaş'ta bir AVM'de bulunan dünyaca ünlü giyim mağazasında iki kadın, hırsızlık yaparken yakalandı. Tüm mağazayı ayağa kaldıran kadınlar, güvenlik görevlileri tarafından polise teslim edildi.

Olay, geçtiğimiz gün Beşiktaş'taki bir alışveriş merkezinde bulunan dünyaca ünlü bir giyim mağazasında meydana geldi. İddiaya göre mağazaya giren iki kadın, reyonlar arasında dolaşmaya başladı. Kadınların garip hareketlerinden şüphelenen bir mağaza çalışanı onları izlemeye başladı. Mağaza çalışanı, kadınların reyondaki kıyafetleri çalmaya çalıştığını görünce onlara müdahale etti ve güvenlik görevlilerine haber verdi.

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ALIŞVERİŞ MERKEZİNİ AYAĞA KALDIRDILAR

Mağazaya gelen alışveriş merkezi güvenlikleri, hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan iki kadını mağazadan çıkardı. O sırada kadınlar bağırarak mağazayı ve alışveriş merkezini ayağa kaldırdı. Alışveriş merkezinde bulunan vatandaşlar olan biteni şaşkın gözlerle izledi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

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POLİSE TESLİM EDİLDİLER

Dünyaca ünlü giyim mağazasından kıyafet çalmak isterken yakalanan iki kadın, güvenlik görevlilerince polise teslim edildi. (AA)

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Beşiktaş İlçesi
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