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Beşiktaş'taki yangına ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı! İhmaller zinciri 29 can aldı

05.04.2024 14:59
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İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin can verdiği yangınla ilgili hazırlanan ön rapor ortaya çıktı. Raporda, yangın çıkış kapılarının kapalı olduğu ve söndürme sisteminin çalışmadığı bilgisine yer verildi.

Beşiktaş'taki gece kulübünde çıkan yangınla ilgili bilirkişi ön raporu ortaya çıktı. Ön bilirkişi raporunda, "Yangın çıkış kapısı kapalı, yangın söndürme sistemi çalışmıyor" denildi.

Gayrettepe'de bulunan 'Masquerade' isimli gece kulübünde 2 Nisan 2024 günü, saat 12.35 sıralarında çıkan yangında, 29 kişi hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılıktan serbest bırakılırken; 9'u "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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SAVCILIĞIN SEVK YAZISI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklamaya sevk yazısında, yangın sonrasında olay yeri inceleme ekipleri, İstanbul İtfaiyesinin uzman ekipleri, üç kişilik iş güvenliği ve yangın uzmanı bilirkişi heyetince ve 2 Cumhuriyet Savcısı nezaretinde inceleme ve keşif yapıldığı kaydedildi. Olay yerinde gerekli örneklerin alınarak usulüne uygun olup olmadıklarının tespiti için ilgili kurumlara gönderildiği anlatılan yazıda, bilirkişi ön raporuna göre gerekli tedbirleri almayarak ihmal gösterdikleri ve kusurlu oldukları belirtilen şüpheliler sıralandı.

Şüpheli Mehmet Menduh C. ve Fatma D'nin gece kulübünün sahibi olan şirketin yüzde 50 ortağı oldukları, İsmet Ş'nin şirkette mesul müdür olduğu ve birçok anlaşma ve evrakta adı geçtiği, Şehzade Ş'nin 2018'de şirketin iflas etmesi sonucu yeni kurduğu ve gece kulübünün sahibi olan şirketin ortakları olarak Mehmet Menduh C. ile Fatma D'yi şirkete ortak olarak atadığı ve şirketin tüm mali işleriyle organizasyon, tamirat, tadilat işlerini yürüttüğü, Çağatay A'nın gece kulübünde yapılan tadilatta çalışan ve ölen mobilya işçilerinin patronu olduğu, Kahraman E'nin gece kulübünde yapılan tadilatta çalışan ve ölen demir işçilerinin patronu olduğu, Kahraman E'nin Çağatay A. ile ortak olarak bu tadilat işine girdikleri, İbrahim B'nin kulübün tadilat ve tamirat işlerinden sorumlu olduğu ve yapılan bu tadilata ilişkin anlaşmalarda isminin olduğu ve organize ettiği, Dursun Ç. ve Sibel Ç'nin yüzde 50 hisseli gece kulübünde bulunan asansörlü ve hidrolik destekli sahneyi kuran şirketin sahipleri olduğu, Sibel Ç'nin sahibi olduğu Çeliker Teknik Servis Hizmetleri Ltd Şirketi bünyesinde çalışan 3 kişinin öldüğünün anlaşıldığı vurgulandı.

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ÖN BİLİRKİŞİ RAPORU

Yazıda, şüphelilerin kusurlu oldukları, iş yerinin fenni ve teknik açıdan çalışmaya elverişli şekilde tutulması amacıyla üzerlerine düşen yasanın yüklediği yükümlülükleri yerine getirmedikleri ve bu sebeple birden fazla kişinin ölümüne sebep oldukları belirtildi. Ön bilirkişi raporuna, olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış oldukları incelemelere göre kusurlu olduklarının tespit edildiği vurgulanarak kamera görüntülerinden yanıcı malzemelerin iş yerinde depo edildiği, açık kaynak yapıldığı ve kaynak çapaklarının etrafa sıçradığı, yangın çıkış kapılarının kapalı olduğu, yangın söndürme sisteminin çalışmadığı, ayrıca ifadelere göre yangın söndürme tüplerinin bir kısmının çalışmadığına dikkat çekildi.

KUSURLU OLMALARI VE TOPLUMDA İNFİAL YARATMASI NEDENİYLE TUTUKLANMALARINA

Savcılığın sevk yazısında, şüphelilerin kusurlarının bulunması, olayda 29 kişinin ölmüş olması, bu durumun toplumda infial yaratması ve şüphelilerin serbest kaldığı takdirde telafisi zor zararların meydana gelebileceği, delillerin tamamen toplanmamış olması, asıl bilirkişi raporunun daha sonra düzenlenecek olması ve şüpheliler Mehmet Memduh C. , Şehzade Ş., Çağatay A., Sibel Ç., Dursun Ç., İsmet Ş., Kahraman E., Fatma D. ve İbrahim B'nin delilleri karartma ihtimalleri dikkate alınarak tutuklanmaları talep edildi.

BELEDİYE GÖREVLİLERİNE DE SORUŞTURMA

Öte yandan işyerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair tüm bilgi ve belgeler toplanmakta olup, ilgili kamu görevlileri, belediye görevlileri hakkında ise 4483 sayılı yasa hükümlerine göre soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın beşiktaş
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