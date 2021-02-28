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Beşiktaş’ta kısıtlama denetimleri sürüyor

28.02.2021 15:19 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu kısıtlaması nedeniyle denetim gerçekleştirdi.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu kısıtlaması nedeniyle denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, kısıtlamaya uymayan vatandaşlara idari para cezası kesildi.
Korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Polis ekipleri, İstanbul genelinde kısıtlamaya yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Beşiktaş İlçe Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy Bebek sahilinde denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri denetimlerde vatandaşları tek tek durdurarak izin belgeleri olup olmadığını sordu. Denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlara ’Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet’ kanunu kapsamında idari para cezası kesildi.

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