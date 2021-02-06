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Beşiktaş’ta yangın: Sokak duman altında kaldı

06.02.2021 13:01 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş’ta bir restoranda yangın çıktı.

Beşiktaş’ta bir restoranda yangın çıktı. Sokak duman altında kalırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Şair Leyla Sokak’ta 6 katlı bir binanın giriş katında bulunan restoranda yangın çıktı. Restoranın ızgara bölümünden çıktığı belirlenen yangın sebebiyle tüm binayı duman sardı. Binadan yükselen dumanlar tüm sokağa yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, paniğe kapılan vatandaşların kısıtlamaya rağmen sokağa döküldüğü görüldü.

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