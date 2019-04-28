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Beşiktaş'taki cinayet ve yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 15:40 | Son Güncelleme

Garson olarak çalıştığı restoranda tartıştığı iş arkadaşlarından Suriyeli bir kişiyi tabancayla öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta bir restoranda çıkan tartışma sonucu iş arkadaşlarından birini tabancayla öldürdüğü, 2'sini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, gece Nispetiye Mahallesi'nde bir restoranda garson olarak çalışan M.C.G ile Suriyeli 3 garson arasında tartışma çıktı. M.C.G, tartıştığı Zekeriya Himmo'yu, iş çıkışı Beşiktaş Çarşı'da tabancayla başından vurdu.

Himmo, olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli olay yerinden kaçarken, tartıştığı diğer garsonları görünce onlara da ateş etti. Olayda Suriyeli M.H. ayağından, V.A ise göğsünden yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan V.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayda kullandığı tabancayı parçalara ayırıp çöp kutusuna, cep telefonunu da kırıp başka bir çöp kutusuna attığı tespit edilen zanlı, taksiyle olay yerinden kaçmaya çalışırken Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

M.C.G, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesine sevk edildi.

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Beşiktaş Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü cinayet Garson

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