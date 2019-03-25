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Beşiktaş'taki hırsızlık anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 10:30 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'ta, bir haftada ikinci kez hırsız şoku yaşayan kadının kira parasını çaldılar.

Beşiktaş'taki hırsızlık anı kamerada

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL (DHA) BEŞİKTAŞ'ta, bir haftada ikinci kez hırsız şoku yaşayan kadının kira parasını çaldılar. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, Sinan Paşa Mahallesi Sinan Paşa Köprüsü Sokak'ta bulunan dil kursu ofisinde Cuma günü meydana geldi. Dil kursu çalışanı Nurgül Güney, kısa süreliğine masasından ayrılıp dışarıya çıktı. Bu sırada içeri giren bir kişi, ofiste bulunan dolaptan Güney'in çantasını çıkarıp kurcalamaya başladı. Şüpheli, çantada bulduğu paraları cebine atarak hızla dışarı çıkıp uzaklaştı.

BİR HAFTADA İKİNCİ HIRSIZ ŞOKU
Bir hafta önce de çantasının çalındığını ifade eden Nurgül Güney, " Çalıştığım yerde yalnızdım. Hırsız gelip önce arkamdaki dolabı kontrol ediyor. Sonra da çantamın olduğu dolabı keşfediyor. Nakit parayı çantamdan alıyor ve sayıyor, sayarak cebine koyuyor. Bir hafta içerisinde yaşadığım ikinci soygun olayı. Daha önce de kardeşimin arabasında çantamı çalmışlardı. O biraz daha büyük bir zayiattı. Büyüğü, küçüğü yok bu işlerin. Ben de kiramı tamamlayacaktım, çantamdaki parayla. İnsanlar dikkatli olsun, önlemlerinizi alın. Paranıza sahip çıkın, artık sayarak çalıyorlar" dedi.

(FOTOĞRAF)

Beşiktaş'taki hırsızlık anı kameradaBeşiktaş'taki hırsızlık anı kameradaBeşiktaş'taki hırsızlık anı kameradaBeşiktaş'taki hırsızlık anı kamerada

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