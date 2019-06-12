HABER

Beşiktaş'taki terör saldırısını düzenleyen teröristlerden biri yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 15:36 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 3 yıl önce Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde 39'u polis 7'si sivil 46 kişinin şehit olduğu bombalı terör eylemini gerçekleştiren teröristlerden Mesut Bakar'ın, Hakkari'de yakalandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 3 yıl önce Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde 39'u polis 7'si sivil 46 kişinin şehit olduğu bombalı terör eylemini gerçekleştiren teröristlerden Mesut Bakar'ın, Hakkari'de yakalandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hakkâri Yüksekova ilçesi Bölük köyü Çatalkaya mezrasında İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, 'PKK terör örgütüne üye olma' suçundan aranan Mesut Bakar isimli teröristin yakalandığı belirtilerek, "Söz konusu teröristin 2016 yılında Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde 39'u polis 7'si sivil olmak üzere 46 vatandaşın şehit olmasına sebep olan bombalı terör eylemini gerçekleştiren failler arasında olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Görüntü Dökümü

---------

-Teröristin görüntüsü

ANKARA, (DHA)

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Balıkesir'de 36 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandıBalıkesir'de 36 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
Rus savaş gemisi 'Veliky Ustyug' Çanakkale Boğazı’ndan geçtiRus savaş gemisi 'Veliky Ustyug' Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

Başörtüsünü çıkarmıştı! Şaşırtan bir karar daha!

Başörtüsünü çıkarmıştı! Şaşırtan bir karar daha!

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oraya giden gözlerine inanamadı! Mezarlar yerinden oynadı!

Mezarlar yerinden oynadı!

Dolmabahçe'de 39 polis ve 7 sivilin şehit olduğu saldırının faili Hakkari'de yakalandı!

Dolmabahçe saldırısının faili Hakkari'de yakalandı

Şişli'de 350 bin liralık silahlı gasp

Şişli'de 350 bin liralık silahlı gasp

Türkiye'nin dünyaya armağanı: Küre Dağları

Türkiye'nin dünyaya armağanı: Küre Dağları

Eşsiz yolculuğu böyle izlediler

Eşsiz yolculuğu böyle izlediler

Pençe Harekatı'nda son dakika gelişmesi: Anında karşılık verildi

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.