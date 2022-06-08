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  4. Beşinci kattan babasının arabasının üzerine düştü! Akılalmaz olay

Beşinci kattan babasının arabasının üzerine düştü! Akılalmaz olay

08.06.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Ecegün T. (15), oturdukları binanın beşinci katından babasının park halindeki otomobilin üzerine düşerek yaralandı.

Beşinci kattan babasının arabasının üzerine düştü! Akılalmaz olay

Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Ecegün T., henüz bilinmeyen nedenle oturdukları binanın beşinci katından, babasının park halindeki otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ecegün T., iç kanama şüphesiyle Diyarbakır’daki bir özel hastaneye sevk edildi. Tedaviye alınan Ecegün'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

(DHA)

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