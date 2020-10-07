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Besmele nedir? Bismillahirrahmanirrahim anlamı ve besmelenin sırrı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2020 16:37 | Son Güncelleme

Kur'an-ı Kerim'de hemen hemen her ayet besmeleyle başlar. Bu duruma bağlı olarak, İslam alimleri tarafından besmele çekmenin sayısız faydası olduğu aktarılır. Peki, besmele nedir? Besmelenin ne gibi faziletleri bulunur? İşte bismillahirrahmanirrahim anlamı ve besmelenin sırrı başta olmak üzere besmeleye dair tüm detaylar...

Hazreti Peygamber'in de üzerinde durduğu ve sık sık belirttiği üzere, besmele çekmenin İslam'da önemli yeri vardır. Besmele, Kuran-ı Kerim'deki ''Tevbe'' suresi hariç bütün surelerin başında yer alır. Bu sebepten günümüzde hâlâ bir işe başlamadan önce besmele çekmenin gerekliliği hatırlatılır. Besmele yazılışı itibariyle farklılık gösterebilir; bazı zamanlarda uzun hali olan bismillahirrahmanirrahim şekliyle kullanılırken, bazen de bismillah olarak söylenebilir. Bu yazımızda ''Besmele nedir?" sorusunun yanıtına ve besmele çekmenin faziletlerine yer verdik. İşte besmele çekmenin faydaları, bismillahirrahmanirrahim anlamı ve besmelenin sırrı...

Besmele Okunuşu

Besmeleyi farklı şekillerde okuyabilirsiniz:

  • Bismillahirrahmanirrahim, kelimenin uzun halidir. Kur'an-ı Kerim'de bu haliyle yer alır ve bu şekliyle okunur.

  • Bismillah ise bismillahirrahmanirrahimin kısaltılmış halidir. "Allah'ın adıyla" manasına gelen bu sözcük, daha çok gündelik hayatta kullanılır.

Bismillahirrahmanirrahim Anlamı

"Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla ne demek?" sorusunun yanıtı besmelede gizlidir. Rahman, "sonsuz lütuf ve ihsan veren" anlamına gelir. Rahim ise Allah'ın "merhameti pek" anlamına gelen sıfatıdır. Bismillahirrahmanirrahim Arapça kökenli bir kelime olup gündelik hayatta bir işe başlarken sıkça kullanılır. Besmele çekmek, başlanacak işin hayırlı olması için Allah'ı anmak ve O'na dua etmek anlamına gelir. Söz gelimi yemek yemeden önce besmele çekerseniz, ''Allah'ın ismiyle, O'nun bana verdiği nimetlerden yiyorum.'' demiş olursunuz. Konuşmadan önce besmele çektiğinizde ''Allah'ın ismiyle, O'nun bana bahşettiği konuşabilme yetisiyle konuşuyorum.'' dersiniz.

Euzü Besmele Anlamı

Besmele çekmeyi öğrenenler, "Eüzü besmele nasıl çekilir?" sorusunun yanıtını da merak ediyor. Euzü besmelenin tam okunuşu, ''Euzübillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim'' şeklindedir. Bu cümleleri şu şekilde tercüme edebiliriz: Kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım, rahman ve rahim olan Allah'ın ismiyle.

Besmeleyi bu şekilde kullanarak, Allah'ı anmadan önce şeytanın kötülüklerinden sığınmak için dua etmiş olursunuz. Bazı alimler, Kur'an-ı Kerim okumadan önce euzü besmele çekmenin farz olduğunu söyler.

Besmele-i Şerif Nedir?

Besmele-i şerif, "şerefli, yüce, kutsal olan isimle başlama" anlamına gelir. Buradaki sıfatlar Allah'ı niteler. Dolayısıyla besmele-i şerif, besmeleyi ifade etmek için kullanılır.

Besmelenin Faydaları ve Faziletleri

Besmelenin sayısız fazileti vardır. Bu faziletler, Müslümanların dualarının kabul olması ya da bazı kötülüklerden korunmaları için onlara yardımcı olur. İslam, bir şifreler ya da sırlar dini değildir. Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların uyması gereken davranış ve kurallar açıkça belirtilmiştir. Bununla birlikte belirli sayılarda besmele çeken kişiler, dualarına kavuştuklarını söyler. Aynı zamanda bazı hadisler, besmelenin bilinmeyen yönlerini açığa çıkarır. Bu sır ve bilinmeyen yönlerden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz.

Harflerle Besmelenin Sırrı

Bismillahirrahmanirrahim kelimesi 19 harften oluşur. Cehennem melekleri de 19 tanedir. Derler ki 19 harfin her biri, bu meleklerden birisini savuşturur. Besmele çeken kişi bu sayede korunmuş olur.

786 Besmele Okumak Ne İşe Yarar?

Bazı alimler, inanarak 786 besmele okumanın faydalarından bahseder. Onlara göre 786 besmele ile dilek dileyenler, dualarına kavuşur.

12000 Besmele Okumanın Fazileti

Tıpkı 786 besmele okuyanlar gibi, 12000 besmele okuyanların da dileklerine kavuşacağı söylenir. Kişinin dileklerinin kabul olması için öncelikle çaba göstermesi gerekir. Yeteri kadar çalıştıktan sonra dua okuyup takdiri Allah'a bırakması kişi için hayırlıdır.

21 Besmele Duası

Gece uyumadan önce 21 besmele duası okuyan kişilerin, uykularında cin ve şeytanların kötülüklerinden korunacakları düşünülür. Aynı zamanda 21 besmele ile geri getirme duası da edilebilir. Sizi terk eden kişiye ait bir eşyaya ya da fotoğrafa 21 besmele üflediğinizde, o kişinin geri döneceğine dair bir inanç vardır.

Besmele Türkçe Okunabilir mi?

Besmele Arapça ya da Türkçe okunabilir. Bu kelime, dilimize Arapça haliyle yerleşmiş olduğundan genellikle Arapça kullanılır. Türkçe olarak okumanın da bir sakıncası olmaz fakat alimler Arapça haliyle okunmasını tavsiye ederler.

Rüyada Besmele Görmek Ne Anlama Gelir?

Kişi, rüyasında besmele okuduğunu görürse bu hayra yorulur. Rüyada besmele çekmek, kişinin bir işe hayırla başlayacağını gösterir. Eğer rüyanızda eüzü besmele çektiğinizi görürseniz, gerçek hayatta başlayacağınız işin kötülüklerden arınmış, hayırlı bir iş olduğu manası çıkar. Rüyada korkup besmele çekmek ise gelecekte yapılacak işlere cesurca başlanılacağının haberini verir.

Adetliyken Besmele Çekilir mi?

Besmele okumak, Allah'ın ismini anarak bir işe başlamaktır. Dolayısıyla adetliyken besmele çekmenin herhangi bir sakıncası yoktur. Kadınlar, regl dönemlerinde besmele duası okuyabilir ya da besmele çekebilirler. Kur'an-ı Kerim'den ayetler, Kur'an okuma maksadıyla değil de dua etmek için okunuyorsa bu durumun bir sakıncası yoktur.

Besmelesiz Başlayan Ayet Hangisi?

Birçok Müslüman, ''Hangi sure besmele ile başlamaz?'' diye merak eder. Tevbe suresi, besmele ile başlamayan tek Kur'an-ı Kerim ayetidir. Bu sure okunurken Allah'ın ismi zikredilmemelidir. Eğer Kur'an-ı Kerim okumaya bu sureden başlanacaksa sadece eüzü okunması gerekir. Tevbe suresinin herhangi bir ayetinden başlanacaksa ise euzü ile birlikte besmele de okunabilir. Alimlere göre Tevbe Suresi'nin besmelesiz başlamasının sebepleri şu şekilde:

  • Tevbe suresi, ilahiyatçılar tarafından Enfal suresinin devamı olarak kabul görür. Enfal suresinin son ayetlerinde müşriklerle yapılan savaşa yer verilir. Bundan dolayı besmele, Tevbe suresinde yer almaz.

  • Tevbe suresi ayetlerinde müşriklerin verdikleri sözü terk ettikleri için onlara açıkça savaş ilanında bulunulur. Besmele sözcüğünde güven ve emniyet vardır. Harp halinde ise güven ve emniyet bulunmaz ve Allah'ın isminin zikredilmesi uygun görülmez.

Kurban Kesilirken Besmele Okunur mu?

Kurban ibadeti yerine getirilirken besmele çekilmelidir. Ancak Allah'ın rahman ve rahim sıfatları o hayvana zarar vermemeyi gerektireceği için sadece bismillah demenin de sakıncası olmaz.

Besmele Zikri Nasıl Yapılır?

Allah'ın ismini zikrederek besmele çekmenin farklı yolları vardır. Tesbihat ya da dua ile besmele çekebilirsiniz. Bir diğer yol ise ilahilerdir. Besmele ilahisi okuyarak ya da dinleyerek huzura kavuşabilirsiniz. Eğer çocuğunuza besmeleyi öğretmek isterseniz onlara besmeleyle ilgili çocuk ilahileri dinletebilirsiniz.

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