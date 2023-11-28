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    4. Beterin beteri var! En çekilmez burçlar belli oldu, onlarla anlaşmak gerçekten çok zor!

    Beterin beteri var! En çekilmez burçlar belli oldu, onlarla anlaşmak gerçekten çok zor!

    28.11.2023 09:28 | Son Güncelleme:
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    Her burcun karakteristik yapısı farklıdır. Astrologlara göre 4 burç yapıları itibarıyla karşısındaki kişiye adeta kök söktürüyor. İşte en çekilmez burçlar...

    Her konuya eleştirel yaklaşan ve hiçbir şeyi beğenmeyen kişilerle yaşam zordur. Onlar zamanla hayatı çekilmez kılar. Astrolojiye göre en çekilmez burçlar belli oldu. Onlarla anlaşmak gerçekten oldukça zor.

    yengeç

    HER ŞEYİ ABARTIRLAR!

    Yengeç burcu insanı duygularını uç noktalarda yaşar. Onlar, olayları abartmaya bayılırlar. Hiçbir şeyi beğenmenmezler.

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    Yengeç burçları zaman zaman kendi potansiyellerine bakmadan başkalarının başardıklarını eleştirirler.

    Koç Burcu

    EN İYİSİ OLDUKLARINI DÜŞÜNÜRLER!

    Koç burcu insanı genellik yüksek sesle ve hararetli konuşur. Dünyanın en ideal insanı olduklarını düşünen Koçlar, uzlaşmacı bir yapıya sahip değildir.

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    Anlaşamadıkları bir konuda orta yolu bulamazlar ve konuyu daha da içinden çıkılmaz bir hale getirirler. Onların özelliklerini tanımak ve daha sağlıklı ilişkiler geliştirmek için ortak bir zemin bulmaya çalışmak gerekir.

    Balık Burcunun Aşk Uyumu

    ÖNCELİLİĞİ KENDİ HİSLERİDİR

    Balıklar ise kendi düşüncelerinin en doğrusu olduğuna inanırlar. Karşısınaki kişiyi anlamak için gayret sarf etmez, kendi bildiklerini dayatırlar.

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    Ne kadar duygusal olurlarsa olsunlar kendi hisleri öncelikleridir. Bu özelliklere sahip kişilerin yalnız kalmamak için duygularını törpülemesi gerekir.

    başak

    İÇTEN PAZARLIKLI ZANNEDİLİRLER AMA...

    Başak burcu insanı plan yapmayı sever. Bazıları olayları akışına bırakmamaları ve sorgulayıcı tavırları nedeniyle içten pazarlıklı zannedilebilirler.

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