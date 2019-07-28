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Beton yol santrali ile 11 ayda 12 milyon tasarruf

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 11:21 | Son Güncelleme

Bartın İl Özel İdaresi tarafından 4,5 milyon lira bedelle kurulan Kilit Parke Yapım ve Beton Santrali Tesisi, 11 ayda kendisini amorti ederek 12 milyon lira kara geçti.

Bartın İl Özel İdaresi tarafından 4,5 milyon lira bedelle kurulan Kilit Parke Yapım ve Beton Santrali Tesisi, 11 ayda kendisini amorti ederek 12 milyon lira kara geçti. Asfalt maliyetlerini yarı yarıya azaltan beton yol uygulaması ile yapımı planlanan 500 kilometrelik yolun maliyeti yarıya inecek.
Bartın İl Özel İdaresi tarafından İl Özel İdareleri arasında bir ilk olarak 11 ay önce 4,5 milyon lira maliyetle kurulan Kilit Parke Yapım ve Beton Santrali Tesisi, 60 kilometrelik yol yapımında kendisini amorti ederek kamuyu toplamda 12 milyon lira kara geçirdi. Bu zamana kadar 60 kilometre beton yol ve 40 kilometre de kilitli parkenin yapıldığı tesiste, asfalt maliyetlerinin yarısı kadar tasarruf yapıldı. 450 ila 500 bin lira aralığında mal olan 1 kilometre asfaltın yerine 200 bin lira maliyetli yapılan beton yollar, asfalta göre de üç kat daha dayanıklı ve uzun ömürlü oluyor. Bartın’da ilk kez Mugada yolu güzergahında kullanılan beton yollar, diğer köy yollarına da uygulanmaya başladı. Toplamda 500 kilometre hattı beton yolla yapacak olan Özel İdare, kasadan çıkacak olan 200 milyon liralık bedeli de tesis sayesinde 100 milyon liraya indirecek.
Tesisle birlikte maliyetleri yarı yarıya düşürdüklerini ifade eden Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, İHA’ya yaptığı açıklamada, “Bartın İl Özel İdaresi olarak bu işin öncülüğünü üstlendik. Kuru beton sistemi ile yol yapmak geçmiş alışkanlıklardan daha zor bir alışkanlık. Bunun için biz Bartın’da İl Genel Meclisi kararlarımızla önce santralini kurduk. Bunun neticesinde de 6 metre genişliğinde, 20 santimetre yüksekliğindeki ana grup yollarını uyguluyoruz. Kurarken çok araştırdık. Sıcak asfalt varken kuru betona ne ihtiyaç var diye eleştiri de aldık. Bunun araştırmasını geniş bir şekilde yaptık. Özellikle sıcak asfalt maliyelerinin 2017 yılında aşırı artması nedeniyle o gün 200 bin liraya mal olan 1 kilometre sıcak asfalt bugün 450-500 bin liraya mal oluyor. Ama biz beton yolu kendi şantiyemizde, tesislerimizde üretiyoruz ve maliyeti 200 bin lira. Yani 1 kilometrelik yolu sıcak asfalttan yarı yarıya mal etmiş olduk” dedi.

Asfalta göre iki kat daha fazla yol
Tesiste kilitli parke üretimi yapıldığını da kaydeden Dursun, ”Burada da 11 ayda 120 bin metrekareden fazla kilitli parke üreten bir tesisi kurmuş olduk. Ürettiğimiz ürünleri de yollarımızda uygular olduk. 11 ay sonra geldiğimiz noktaya baktığımızda 70 bin metreküp beton, 120 bin metrekare kilitli parke ile edindiğimiz kazanımlara baktığımızda asfalta göre yüzde 50 daha fazla yol yapmış olduk. Bu yıl 20 milyon yol yapımına ödenek ayırmıştık. Bu parayla 60 kilometre beton yol, 40 kilometre de kilitli parke yol yapmış olduk” diye konuştu.

“Bütün illerde yaygınlaşmalı”
Uygulamanın bütün ülkeye yaygınlaşması gerektiğine dikkat çeken Dursun, “Sadece Bartın İl Özel İdaresi olarak bu işe biz bakmıyoruz. Bu işin bütün illerde yaygınlaşması milli bir anlayıştır. Çünkü bizim uyguladığımız bu sistemde dışa bağımlılık yok. Bunun içinde kendi çimento fabrikalarında ürettiğimiz çimentolarımız var. Bunun içinde kendi taş ocaklarında ürettiğimiz agregamız var. Bu şekilde bir kazanımız memleketimize ve Bartınımıza kazandırmış olduk” şeklinde konuştu.

Beton yol santrali ile 11 ayda 12 milyon tasarruf

Beton yol santrali ile 11 ayda 12 milyon tasarruf

Beton yol santrali ile 11 ayda 12 milyon tasarruf

Beton yol santrali ile 11 ayda 12 milyon tasarruf

Beton yol santrali ile 11 ayda 12 milyon tasarruf

Beton yol santrali ile 11 ayda 12 milyon tasarruf

Beton yol santrali ile 11 ayda 12 milyon tasarruf

Beton yol santrali ile 11 ayda 12 milyon tasarruf

Beton yol santrali ile 11 ayda 12 milyon tasarruf

Beton yol santrali ile 11 ayda 12 milyon tasarruf

Beton yol santrali ile 11 ayda 12 milyon tasarruf

Beton yol santrali ile 11 ayda 12 milyon tasarruf

Beton yol santrali ile 11 ayda 12 milyon tasarruf

Beton yol santrali ile 11 ayda 12 milyon tasarruf

Beton yol santrali ile 11 ayda 12 milyon tasarruf
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