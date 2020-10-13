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Beyaz Adalar'ın son ziyaretçileri!

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2020 16:27 | Son Güncelleme

15 Ekim'den itibaren girişlerin yasaklanacağı Burdur'daki Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölümü son ziyaretçilerini ağırlıyor. Girişlerin durdurulması için hazırlıkların başladığı bölgeye ahşap bariyerlerin yerleştirilmeye başlandığı görüldü.

Beyaz Adalar'ın son ziyaretçileri!

Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü, beyaz kumu ve turkuaz mavisi suyuyla son yılların en önemli cazibe merkezleri arasında yer alıyor. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nce (NASA) Mars'taki Jezero krateriyle benzer özellikler gösterdiğinin açıklanması ile göle olan ilgi daha da arttı. Gölü normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'dan bu yana yaklaşık 800 bin yerli ve yabancı turist ziyaretçi gezdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen ay yaptığı açıklamada, "15 Ekim itibarıyla 'Beyaz Adalar' kısmında göle girilmeyecek, yüzülmeyecek ve plaj kullanılmayacaktır. Bakanlık olarak, Beyaz Adalar bölgesinde yaklaşık 1,5 kilometrelik sahil şeridindeki taşıma kapasitesine bağlı olarak ziyaretçi sayısını belirleyecek çalışmamızı da başlattık" demişti. Bu kapsamda Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Yeşilova Kaymakamlığı tarafından Beyaz Adalar kısmına girişte bulunan jandarma kontrol noktasından Doğanbaba Plajı istikametine 1,5 kilometrelik sahil bandında ahşap bariyerlerin yerleştirilmesine yönelik çalışmalara başlandı. Çalışmalar sürerken, Beyaz Adalar bölgesi ise ziyarete kapatılmadan önce yine yoğun ilgi gördü. Beyaz Adalar bölgesine konulan bariyerlerin arasına daha sonra halat çekileceği belirtildi. Öte yandan Salda Gölü'ne gelenlerin halk plajı, Doğanbaba plajı ve Kayabidi plajı bölgesini ziyaret edip, göle girebileceği kaydedildi.

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'YASAĞI DESTEKLİYORUM'

İstanbul'dan gelerek, Salda Gölü Beyaz Adalar kısmının son ziyaretçilerinden olan Cem Karabay, "Salda Gölü'nde ilerleyen zamanda TÜBİTAK ile bir çalışma yapacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı plaja girilmesini yasakladı. Bu bölgenin korunması için çok doğru bir karar. Dün plajın karşı tarafında cam kırıkları, teneke kutular, pislikler vardı. Hatta suyun içinde cam kırıkları ile karşılaştık. Hem gelen turistler açısından bizim adımıza utanç kaynağı hem de insanlar için tehlike. Ben şahsen yasağı destekliyorum. Buranın da kendini yenileme süreci var. Burası sonuç itibarıyla kapalı bir göl. Bölgenin bir süre dahi olsa korunma altına alınması lazım. Gelin, etrafı seyredin, fotoğraf çekin ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kararına uyalım. Bildiğiniz gibi sigara içmek yasak ama sigara içenlerle halen daha karşılaşabiliyoruz. Buralar korunmazsa geleceğe bırakacağımız mirastan da oluruz. Biz buraları görüyorsak. Bizim çocuklarımız, torunlarımız da bu güzelliği yaşamalı" diye konuştu.

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'HİÇBİR ŞEY İÇİN GEÇ DEĞİL'

İzmir'den gelen Serkan Selmanoğlu, "Vakti zamanında bir takım önlemler alınsaydı kapatılmak zorunda kalınmazdı. Hiçbir şey için geç değil. Kapatıldığı zaman doğa kendi kendini yeniliyorsa tamam. Ama kapandıktan sonra da aynı kalacaksa kapatılması bir şey ifade etmiyor. Pek manalı bulmuyorum ama doğa bilimciler daha iyi bilirler" diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Zelal Yaman, alınan kararın Salda Gölü'nün geleceği için önemli olduğunu söyledi. Yaman, "Gölün korunması için alınan karar yerinde" dedi.

'BENCE KAPANMAMALI AMA KORUNMALI DA'

Bursa'dan gelen Süleyman Şimşek, "İnsanlara kapanmalı mı? bence kapanmamalı ama korunmalı da bunu için önlemler alınmalı. İnsanlar uzaktan bir yerden seyrettirilmeli" diye konuştu. İstanbul'dan gelen Vedat Arslan ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın aldığı kararın çok doğru olduğunu söyledi.

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'YASAK KARARI GÖLÜMÜZ AÇISINDAN İYİ OLACAK'

Salda Gölü girişinde çeşitli ürünler satan Meryem Tekin ve Zehra Çeliköz ise "Şu an internette yasak haberleri çıktıktan sonra işlerimiz yavaşladı ama yasak kararı gölümüz açısından iyi olacak. Eskisi daha güzeldi. O kumsalda biz yürüyemezdik kumdan. Şimdi kumsal beton gibi. Sahilin eski beyazlığı yok krem rengi gibi oldu. Bizim satışlarımız olumsuz etkilenecek ama gölümüz açısından iyi oldu" diye konuştu.

DHA

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