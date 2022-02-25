Beyaz çamaşırlarınızı temizlemek için sabah ya da akşam birkaç doz aspirin kullanın!

Saflığı ve masumiyeti temsil eden beyaz kıyafetleri tercih etmek çıkmayan lekeler nedeniyle çoğumuz için risk oluşturuyor. Peki, çamaşırlarınızı beyazlatmak için daha önce hiç aspirin kullanmayı denediniz mi? Evet, yanlış duymadınız birçok alanda kullanılan aspirin çamaşırları eski beyazlığına kavuşturmak için de kullanılan bir yöntem. Ter, kahve ve kan lekeleri gibi birçok leke için etkili olan bu yöntem ile artık beyazlar ilk günkü kadar beyaz! Gelin bu kolay yöntemi nasıl uygulamanız gerektiğine hep birlikte bakalım.

ASPİRİN ÇAMAŞIRLARI NASIL BEYAZLATIYOR?

Aspirin ağrı kesici ve kan sulandırıcı olarak kullanılmasının yanı sıra son yıllarda günlük ev işlerinde de tercih edilmeye başlandı. Neredeyse her evde bulunan aspirin içerisinde bulunan salisilik asit sayesinde çamaşırlarınızın kar beyaz olmasını sağlıyor. Organik yapıdaki bu asit, tepkimeye girerek kumaşların içine nüfuz ediyor ve tüm lekeleri kolayca çamaşırlarınızı yıpratmadan çıkarıyor. Aspirin yöntemi ile çamaşırları saatlerce çitilemenize, pahalı deterjanlar kullanmanıza gerek yok.

BEYAZ ÇAMAŞIRLARINIZ İÇİN ASPİRİN KULLANIMI

Çok fazla lekeli olmayan çamaşırlarınız için çamaşır makinenizin deterjan bölümüne deterjan ile birlikte birkaç adet aspirini ezerek ekleyin ve ön yıkama yapmadan çamaşır makinenizi çalıştırın. Bu yöntem oldukça basit ve etkili. Fakat çok lekeli ve sararmış çamaşırlarınız için yeterince etkili olmayabilir.

Sararmış ve lekeli olan çamaşırlarınızı kurtarmak için öncelikle dikkat etmeniz gereken birkaç püf noktası var:

5 adet aspirini 2 litre sıcak suda eritmeniz gerekiyor. Suyun sıcak olması oldukça önemli.

Aspirinleri tamamen ezdikten sonra da sıcak suya ekleyebilirsiniz. Bu noktada tercih size kalmış.

Karışımı hazırladıktan sonra çamaşırlarınızı bu karışımın içine yerleştirin.

Gece boyunca (en az 8 saat) karışımın içerisinde bekletin.

Bu süre tamamlandıktan sonra çamaşırlarınızı çamaşır makinesinde deterjan ile yıkayın.



