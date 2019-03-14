Beyaz kıtanın benzersiz dünyası

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen 3. Ulusal Bilim Antarktika Seferi kapsamında Antartika'ya giden Türk araştırma ekibinin bilimsel çalışmalar sürdürdüğü kıta 14 milyon kilometrekarelik bir alana sahip.

Güney yarımkürede yer alan kıta dünyanın beşinci büyük kıtası olma özelliği taşıyor. Kıtanın yüzde 98'i 1,6 kilometre kalınlığındaki buzullarla kaplı. Yeryüzündeki tatlı su kaynağının yüzde 67'ni de bu bölgede bulunmaktadır.

El değmemiş doğası ile dünyanın geleceği için büyük önem taşıdığına inanılan Antartika'da penguen, fok, balina, kuş gibi farklı türdeki pek çok hayvana rastlamak mümkündür.