HABER

Beyaz Saray Adalet Komitesi'ndeki azil soruşturması oturumuna katılmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 05:26 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'ne gönderdiği mektupla, komitede çarşamba günü yapılacak ilk azil soruşturması oturumuna katılmayacağını bildirdi.

Beyaz Saray Adalet Komitesi'ndeki azil soruşturması oturumuna katılmayacak

Beyaz Saray'dan, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi Başkanı Demokrat Jarrold Nadler'a gönderilen mektupta, çarşamba günkü ilk oturuma Beyaz Saray'dan kimsenin katılmayacağı kaydedilirken, sonraki oturumlara katılım olup olmayacağına değinilmedi.

Trump'a yönelik azil soruşturması sürecinde Demokratların "taraflı" davrandığı ve sürecin şeffaf yönetilmediği ileri sürülen mektupta, "Henüz tanıkların açıklanmadığı ve Adalet Komitesi'nin Başkan'a yönelik adil bir süreç işletip işletmeyeceğinin belli olmadığı bir ortamda komitedeki bir oturuma katılmamız beklenmemelidir." ifadesine yer verildi.

Öte yandan 2-4 Aralık'ta İngiltere'de yapılacak NATO Liderler Toplantısı'na katılacak olan Trump'ın da söz konusu oturuma katılması beklenmiyordu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nde 2 hafta süren halka açık oturumların ardından azil soruşturması sürecinin, 4 Aralık'tan itibaren Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nde devam edeceği açıklanmıştı.

ABD yasaları gereği, ilgili komitelerin hazırlayacağı soruşturma raporu sonucunda azil başvurusu Adalet Komitesi'nde kabul edilirse, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacak.

Dava taslağı, Temsilciler Meclisi üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması durumunda bu sefer Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya gidecek ve Başkan'ın yargı süreci başlayacak.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI

Eylül ayında basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlamış, Ukrayna'ya yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi, 31 Ekim'de yapılan oylama ile azil soruşturmasının usullerini oylamış ve kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmıştı. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'ndeki kamuya açık oturumlar 13-21 Kasım'da yapılmıştı.

Trump, ilk günden bu yana azil soruşturmasını, "Rusya soruşturmasında umduklarını bulamayan Demokratlar'ın bir cadı avı" olarak nitelendirerek, suçsuz olduğunu savunuyor. (AA)

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Isparta’da takla atan otomobil yaklaşık 100 metre sürüklenerek ters döndü: 2 yaralıIsparta’da takla atan otomobil yaklaşık 100 metre sürüklenerek ters döndü: 2 yaralı
Yarım saat yetti! Cadde ve yollar göle döndü!Yarım saat yetti! Cadde ve yollar göle döndü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD'de azil soruşturması Beyaz Saray

En Çok Okunan Haberler

Yeni imajı olay oldu! 'İnşallah peruktur'

Yeni imajı olay oldu! 'İnşallah peruktur'

Erbakan'dan AK Parti iddialarına tepki!

Erbakan'dan AK Parti iddialarına tepki!

Yolcu otobüsü kar küreme aracıyla çarpıştı!

Yolcu otobüsü kar küreme aracıyla çarpıştı!

Yarışmadaki sözleri olay olmuştu! 'Yapımcı tarafından bilinçli bir şekilde...'

Yarışmadaki sözleri olay olmuştu! 'Yapımcı tarafından bilinçli bir şekilde...'

Kara teslim! Peş peşe uyarılar

Kara teslim! Peş peşe uyarılar

Yer: Trabzon! Acil serviste büyük panik

Yer: Trabzon! Acil serviste büyük panik

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de otomobil kamyona çarpıp takla attı: 2 ölü, 1 ağır yaralı 

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Taklalar atarak durabildi!

İskenderun’da sağanak yağış hayatı felç etti

Yarım saat yetti! Cadde ve yollar göle döndü!

Adıyaman'da yeni evli çiftin evi lağım suları altında kaldı

Yeni evli çiftin evi lağım suları altında kaldı

İzmir'de uyuşturucu tacirlerine polis göz açtırmadı!

İzmir'de uyuşturucu tacirlerine polis göz açtırmadı!

Tarihi Saint Pierre Kilisesi civarındaki zeytin bahçesinde erkek cesedi bulundu!

Kilise bahçesinde vahşet! Vatandaşlar fark etti!

Traktör evin bahçesine devrildi: 1 ölü 

Traktör evin bahçesine devrildi: 1 ölü 

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.