Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden'ın katılımıyla Nevruz kutlaması yapıldı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden’in ev sahipliğinde Beyaz Saray’da Nevruz kutlaması yapıldı. İran'da yönetimi protesto edenlerin sloganlarıyla özdeşleşen "Beraye" şarkısıyla başlayan etkinlikte, İranlı sanatçılar da performans sergiledi. Jill Biden, İranlı kadınların yanında olduklarını belirterek, mücadelelerine destek verdiklerini kaydetti. NASA'nın SpaceX Crew-7 misyonu komutanı seçilen İranlı Amerikalı Astronot Jasmin Moghbeli de konuşma yaptı.

DEPREMLERDEN ETKİLENENLER UNUTULMADI

Bu yıl Nevruz kutlamalarının zor bir döneme denk geldiğini söyleyen Biden, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenenleri de andı. İranlı şair Hafız-ı Şirazi'nin şiirlerinden alıntı yapan Biden, Amerikan halkını oluşturan kültürel çeşitliliğe vurgu yaptı.

Başkan Biden, ayrıca Nevruz Bayramı'na özel yazılı açıklama yayımladı. ABD dahil dünyanın çeşitli bölgelerinde Nevruz'u kutlayan herkese iyi dileklerini gönderdiklerini belirten Biden, bu yıl Nevruz'un insan hakları ve temel özgürlükleri için savaşan İranlı kadınlar dahil, birçok kişi için zor bir zamana denk geldiğine işaret etti.

ABD'nin "inanç ve cesaretleriyle tüm dünyaya ilham veren İran vatandaşlarının" yanında olmaya devam edeceğini aktaran Biden, "Ortaklarımızla birlikte, İranlı yetkilileri, kendi halkına yönelik saldırılarından sorumlu tutmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi. (DHA)

