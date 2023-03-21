HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden'ın katılımıyla Nevruz kutlaması yapıldı

Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden'ın katılımıyla Nevruz kutlaması yapıldı

21.03.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Biden "Evinize hoş geldiniz." diyerek, katılımcıların Nevruz Bayramı'nı kutladı. Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın ev sahipliği yaptığı etkinlikte, Nevruz Bayramı'nı kutlayan ülke ve topluluklardan katılımcılar hazır bulundu.

Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden'ın katılımıyla Nevruz kutlaması yapıldı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden’in ev sahipliğinde Beyaz Saray’da Nevruz kutlaması yapıldı. İran'da yönetimi protesto edenlerin sloganlarıyla özdeşleşen "Beraye" şarkısıyla başlayan etkinlikte, İranlı sanatçılar da performans sergiledi. Jill Biden, İranlı kadınların yanında olduklarını belirterek, mücadelelerine destek verdiklerini kaydetti. NASA'nın SpaceX Crew-7 misyonu komutanı seçilen İranlı Amerikalı Astronot Jasmin Moghbeli de konuşma yaptı.

DEPREMLERDEN ETKİLENENLER UNUTULMADI

2

Bu yıl Nevruz kutlamalarının zor bir döneme denk geldiğini söyleyen Biden, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenenleri de andı. İranlı şair Hafız-ı Şirazi'nin şiirlerinden alıntı yapan Biden, Amerikan halkını oluşturan kültürel çeşitliliğe vurgu yaptı.

3

Başkan Biden, ayrıca Nevruz Bayramı'na özel yazılı açıklama yayımladı. ABD dahil dünyanın çeşitli bölgelerinde Nevruz'u kutlayan herkese iyi dileklerini gönderdiklerini belirten Biden, bu yıl Nevruz'un insan hakları ve temel özgürlükleri için savaşan İranlı kadınlar dahil, birçok kişi için zor bir zamana denk geldiğine işaret etti.

jo biden

ABD'nin "inanç ve cesaretleriyle tüm dünyaya ilham veren İran vatandaşlarının" yanında olmaya devam edeceğini aktaran Biden, "Ortaklarımızla birlikte, İranlı yetkilileri, kendi halkına yönelik saldırılarından sorumlu tutmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek soru sordu, kararı takipçilerine bıraktı! Sosyal medyayı karıştıran paylaşımTek soru sordu, kararı takipçilerine bıraktı! Sosyal medyayı karıştıran paylaşım
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama 'Siyasetin içinde yer almak yerine...'Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama 'Siyasetin içinde yer almak yerine...'
Kılıçdaroğlu - HDP görüşmesi sonrası dikkat çeken açıklamalar!Kılıçdaroğlu - HDP görüşmesi sonrası dikkat çeken açıklamalar!
Anahtar Kelimeler:
Joe Biden Nevruz

En Çok Okunan Haberler

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

'Erbakan bekledi, Erdoğan gelmeyince ipler koptu!'

'Erbakan bekledi, Erdoğan gelmeyince ipler koptu!'

İstanbul'da iğrenç olay! Ünlü iş kadınını bayıltıp tecavüz etti

İstanbul'da iğrenç olay! Ünlü iş kadınını bayıltıp tecavüz etti

'Vay arkadaş bunlar harbiden iktidara geliyor' diyeceksiniz

'Vay arkadaş bunlar harbiden iktidara geliyor' diyeceksiniz

Arda Güler'in yeni adresini ve bonservisini duyurdular

Arda Güler'in yeni adresini ve bonservisini duyurdular

Canlı yayındaki o sözleri olay oldu! Fatih Altaylı reklam arasına gitti

Canlı yayındaki o sözleri olay oldu! Fatih Altaylı reklam arasına gitti

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.