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Beyaz Saray'daki kritik görüşme sonrası Erdoğan ve Trump'tan dikkat çeken açıklamalar!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.11.2019 00:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşme sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump görüşme sonrası kameraların karşına geçerek basın açıklaması yapıyor.

Beyaz Saray'daki kritik görüşme sonrası Erdoğan ve Trump'tan dikkat çeken açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump ortak basın toplantısı düzenliyor.

ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Başlamadan önce buraya hoşgeldiniz demek istiyorum. Çok güzel ve üretken toplantı gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Başlamadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Türkiye herkesin bildiği gibi çok iyi bir NATO müttefikimiz.

  • Erdoğan ile birlikte çok açık üretken ve yapıcı bir toplantı gerçekleştirdik.

  • Suriye'deki durumu konuştuk.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan flaş açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan flaş açıklamalar

  • Erdoğan ile müzakereler oldukça başarılıydı. Daha da iyi bir duruma gelmesini bekliyoruz. Ortaklığı ve iş birliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin yapması gerekeni devam ettirmesini umuyoruz. Ben Cumhurbaşkanı'nı seviyorum.

  • ABD'den sonra en büyük ordu Türkiye.

  • İstikrarlı bir Orta Doğu için çalışıyoruz

  • Türkiye Bağdadi konusunda çok yardımcı oldu.

  • Türkiye'nin S-400'leri alması bizim için zorluk oluşturuyor. Umarız bu durumu çözebileceğiz. Savunma Bakanlarımız ile de S-400 konusuna bir çözüm getirmesi için konuştuk.

  • Türkiye - ABD ittifakı, ileride de devam etsin istiyoruz. Türkiye'dekilerin iyi iş çıkardığını düşünüyorum. İki ülke arasında iyi bir dostluk oluşturmayı düşünüyoruz. Türkiye gibi güzel bir ülke ile daha da iyi bir ilişki olmasını umuyoruz.

AYRINTILAR GELECEK...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
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Anahtar Kelimeler:
ABD Beyaz Saray erdoğan Trump

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