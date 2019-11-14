Beyaz Saray'daki kritik görüşme sonrası Erdoğan ve Trump'tan dikkat çeken açıklamalar!

Erdoğan ile müzakereler oldukça başarılıydı. Daha da iyi bir duruma gelmesini bekliyoruz. Ortaklığı ve iş birliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin yapması gerekeni devam ettirmesini umuyoruz. Ben Cumhurbaşkanı'nı seviyorum.