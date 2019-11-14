Beyaz Saray'daki kritik görüşme sonrası Erdoğan ve Trump'tan dikkat çeken açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump ortak basın toplantısı düzenliyor.
ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Başlamadan önce buraya hoşgeldiniz demek istiyorum. Çok güzel ve üretken toplantı gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Başlamadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Türkiye herkesin bildiği gibi çok iyi bir NATO müttefikimiz.
Erdoğan ile birlikte çok açık üretken ve yapıcı bir toplantı gerçekleştirdik.
Erdoğan ile müzakereler oldukça başarılıydı. Daha da iyi bir duruma gelmesini bekliyoruz. Ortaklığı ve iş birliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin yapması gerekeni devam ettirmesini umuyoruz. Ben Cumhurbaşkanı'nı seviyorum.
ABD'den sonra en büyük ordu Türkiye.
İstikrarlı bir Orta Doğu için çalışıyoruz
Türkiye Bağdadi konusunda çok yardımcı oldu.
Türkiye'nin S-400'leri alması bizim için zorluk oluşturuyor. Umarız bu durumu çözebileceğiz. Savunma Bakanlarımız ile de S-400 konusuna bir çözüm getirmesi için konuştuk.
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