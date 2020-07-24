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Beyaz Saray'dan Çin'e konsolosluk gerginliği konusunda 'misilleme' uyarısı

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Beyaz Saray'dan Çin'e konsolosluk gerginliği konusunda 'misilleme' uyarısı

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Çin'in Houston Başkonsolosluğu'nun kapatılması konusunda, "Çin'e bize misilleme yapmak yerine, kendi kötü niyetli eylemlerine bakma çağrısında bulunuyoruz." dedi.

McEnany, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Çin'den Houston Başkonsolosluğunu kapatmasını istemesi konusunda, "Bu adımı Amerikan halkının fikri mülkiyeti ve özel bilgilerini korumak için attık." ifadesini kullandı.

Çin Komünist Partisinin uzun yıllardır Amerikan teknolojisi ve fikri mülkiyetini ticari kazanç için kullandığını vurgulayan McEnany, "Çin'e bize misilleme yapmak yerine, kendi kötü niyetli eylemlerine bakma çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

ABD VE ÇİN ARASINDA BAŞKONSOLOSLUK GERGİNLİĞİ

ABD ve Çin arasındaki gerginlik, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD'de en çok vaka ve ölüye yol açmasının ardından artmıştı.

ABD, 21 Temmuz'da, başkonsolosluk binası dışında belge imha edildiği ihbarının ardından Teksas eyaletinin Houston kentindeki Çin diplomatik misyonunun kapatılması talimatını vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün yaptığı konuşmada, "Çin'in Houston Başkonsolosluğunu kapattık çünkü burası casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığı merkezi olarak kullanılıyordu." ifadesini kullanmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada ise Çıngdu'daki ABD Başkonsolosluğunun lisansının iptal edildiği bildirilmişti. (AA)


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