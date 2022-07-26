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Beyaz Saray'dan Cumhurbaşakanı Erdoğan'a teşekkür! Müşterek Koordinasyon Merkezi faaliyete başladı

26.07.2022 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray, Ukrayna'dan tahıl çıkarılması konusunda Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin kurulmasındaki çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin açılış töreni yarın yapılacak.

Beyaz Saray'dan Cumhurbaşakanı Erdoğan'a teşekkür! Müşterek Koordinasyon Merkezi faaliyete başladı

İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşması sonrası yeni bir gelişme yaşanmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul'daki Ortak Tahıl Koordinasyon Merkezi açıldı, faaliyete başladı" ifadeleri kullanılmıştı. Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Ukrayna'dan tahıl çıkarılması konusunda Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin kurulmasındaki çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

'MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ'

Kirby, ABD dış politikasındaki gelişmelere ilişkin Zoom üzerinden Beyaz Saray muhabirlerine brifing verdi. Rusya'nın İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin çalışmaya başladığına ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine Kirby, "Müşterek Koordinasyon Merkezinin hayata geçirildiğine ilişkin haberleri gördük. Bu haberi memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Kirby, söz konusu merkezde sadece BM'nin değil, Ukrayna, Rusya ve Türkiye'nin de temsilcileri olacağını belirterek, burada yapılacak işlerin yolunda gitmesinin önemine işaret etti.

'İŞ BAŞI YAPMASINI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ'

Merkezin 20 milyon ton tahıl sevkiyatında kullanılabileceğini belirten Kirby, "Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin iş başı yapmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. (İstanbul'da yapılan) Anlaşmanın tüm taraflarının bu şartları yerine getirmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kirby, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi'yi ziyaret edeceğine ilişkin basında çıkan haberlere de değinerek, "Bu ziyaretin kapsamının değerlendirmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bırakıyoruz. Türkiye ve Rusya'nın ikili ilişkileri var. Türkiye, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin hayata geçmesi konusunun içinde." dedi.

'ÇABALAR MEYVESİNİ VERECEK'

ABD ve Türkiye'nin birçok konuda iletişim halinde olduğunu aktaran Kirby, "BM Genel Sekreteri'nin (Antonio Guterres) yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin hayata geçmesi konusundaki çabalarından dolayı müteşekkiriz. Bunun kolay bir iş olmadığını biliyoruz, bu konuda çok çalıştılar. Şimdi bu çabalar meyvelerini verecek. BM ve Türkiye hükümetinin bu konudaki liderliğini övüyoruz." diye konuştu.

AÇILIŞ TÖRENİ YARIN

Milli Savunma Üniversitesi'nde, tahıl koridoru anlaşması kapsamında oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin açılış töreninin yarın gerçekleştirileceği öğrenildi.

(AA)

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