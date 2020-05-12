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Beyaz Saray gazetecilere günlük koronavirüs testi yapacak

DÜNYA HABERLERİ  | 12.05.2020 18:45 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yerleşkeye giren tüm gazetecilere günlük olarak virüs testi yapılacağını açıkladı.

Beyaz Saray gazetecilere günlük koronavirüs testi yapacak

Beyaz Saray'da, Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'e yakın çalışan isimlerde Kovid-19 tespit edilmesi üzerine yerleşkedeki virüs önlemlerinde de yeni düzenlemelere gidildi.

Salgının ilk dönemlerinde gazetecilerin sayısını kısıtlayan Beyaz Saray, bugün aldığı karar ile yerleşkeye gelen tüm gazetecilere günlük test yapılacağını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada bugün yerleşkeye gelenlerin test yaptırmaya hazır olması gerektiğini vurgulayarak, "Yerleşkedeki herkesin sağlığı için Beyaz Saray'a gelen gazetecilere günlük olarak test yapmayı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

VİRÜS BEYAZ SARAY'DA

ABD Başkanı Trump'ın yaverlerinden birinde perşembe günü Kovid-19'a rastlanması üzerine, cuma günü de Başkan Yardımcısı Pence'in Sözcüsü Katie Miller'a Kovid-19 teşhisi konulmuştu.

Miller'ın eşi Stephen Miller'ın da Trump'ın danışmanı olması, Beyaz Saray'daki virüs endişelerini artırmıştı.

Ayrıca cuma günü, Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump'ın asistanında ve 11 Gizli Servis elemanında da virüs çıkmıştı.

Bu gelişmeler üzerine Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü üyeleri, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Başkanı Stephen Hahn, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield ile Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci kendilerini karantinaya almıştı.

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in de kendini karantinaya alacağı ileri sürülmüş ancak Beyaz Saray bu iddiaları yalanlamıştı.

Beyaz Saray dün aldığı kararla, yönetim ofislerinin bulunduğu West Wing'e (Batı Kanadı) gelen çalışanların ve misafirlerin maske takmasını zorunlu hale getirmişti.

(AA)

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