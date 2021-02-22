Beyaz Saray: İran şu an nükleer anlaşma koşullarının çok uzağında

Psaki, günlük basın brifinginde, İran ile nükleer anlaşma konusunda gelinen son durumu değerlendirdi.

Daha önce de belirttikleri gibi, İran ile nükleer anlaşma konusunda kapılarının açık olduğuna işaret eden Psaki, bu konuyu diplomatik yollarla görüşmeye açık olduklarını vurguladı.

Psaki, "Açık olduğumuz şey, diplomatik müzakeredir ve bu konudaki görüşümüz şudur; Beyaz Saray: İran'ın nükleer silaha sahip olmasını önlemenin en iyi yolu diplomasidir." ifadesini kullanarak, bu sebeple Tahran ile masaya oturmaya hazır olduklarını belirtti.

İran'ın "Gerekirse yüzde 60'a kadar uranyum zenginleştirebiliriz" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Psaki, şunları söyledi:



"İran, anlaşma koşullarını yerine getirmekten oldukça uzak ve bu durum son haftalarda değişmedi. Diplomasi, nükleer silaha erişmelerini önlemenin en iyi yolu ama bu demek değildir ki İran anlaşma koşullarını yerine getirmeyecek."

Psaki, İran ile muhtemel diplomatik müzakereler konusunda çatının P5+1 yapısı olduğunu, bu kapsamda Avrupa Birliği'nden (AB) gelecek davete icabet edeceklerini, İran'ın katılıp katılmayacağının beklendiğini belirtti.