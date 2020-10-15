Beyaz Saray önünde Azerbaycan’a destek gösterisi

ABD’nin başkenti Washington DC’de Ermenistan’ın Dağlık Karabağ işgaline tepki gösteren Azerbaycanlılar, Beyaz Saray önünde bir araya gelerek Azerbaycan’a destek gösterisi gerçekleştirdi. ABD’nin başkenti Washington DC’de Azerbaycanlılar, Beyaz Saray önünde bir araya gelerek Ermenistan ile devam eden çatışmalarda ülkelerine destek amacıyla gösteri düzenledi. Beyaz Saray önünde öğle saatlerinden sonra toplanan kalabalık, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ işgaline tepki göstererek "Karabağ Azerbaycan’ındır" şeklinde slogan attı. Gösteri sırasında birkaç Ermenistanlının Beyaz Saray’a önüne gelmesiyle küçük çaplı arbede yaşandı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle tansiyon düşerken Azerbaycanlılar sloganlarla gösterilerine devam etti. Gösteriye Türk ve Azeri derneklerinin yanı sıra halk da yoğun ilgi gösterdi. Gösteride dev Azerbaycan bayrağı açıldı. Azeri Gazeteci Aynur Talibova Ermenistan işgaline yönelik, "Dağlık Karabağ bölgesinde yeniden savaş başladı. Bu demektir ki 30 yıldan beri elde edilmesi gereken barış çağrıları ve barış konuşmalarının hepsi sonuçsuz kaldı. Bu sıra özellikle de Amerika’da Ermenilerin, medyanın ve büyük kurumlar ile kuruluşların o ünlü insanların desteğini arkalarına almalarına rağmen size söyleyeyim, bence sanal ortamda da bunlarla savaşmaya devam etmeli ve kesinlikle burada Türkiye ve Azerbaycan topluluklarının bir araya gelerek birlikte hareket etmeleri gerek" dedi. Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi Türk Dünyası Temsilcisi Muhammed Sami Görgülü ise, "Dünya Türklüğü davasının kanayan bir yarası olan Karabağ’ımız için, mütevazi bir destek için burada bulunuyoruz. Tabi Dağlık Karabağ savaşı üzerinden iki hafta geçmesine rağmen bugün burada olmamızın tek bir sebebi var. 3 gün önce Gence’ye yapılan saldırıda 30 yıl önce tıpkı analarımızın karınlarını süngüyle yarıp çocuklarını katleden vahşi bir geleneğin 30 yıl sonra da sivillerin yaşadığı çocuk esirgeme kurumlarının, bebeklerimizin olduğu bir binaya füze saldırısıyla tekrardan katliam kararlılığıyla Türk ırkını silmek isteyen, Azerbaycan’a karşı mütevazi bir destek için burada bulunuyoruz" dedi.

"ABD’de hükümet tarafına yaşanılan soykırımı, yaşanılan bu işgal sürecini yansıtmaya mücadele ediyoruz"

Görgülü, "Az önce meydanda da haykırdık. Bizim terk edeceğimiz, bırakıp gideceğimiz bir vatanımız yok. Gerekirse savaşırız, savaştığımız yerde de canımızı veririz, tabi biz diaspora olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlemiş olduğumuz panellerimizle Amerikalı siyasetçilere ve dostlara köklü bağlarımızı ve güçlü ilişkilerimizin olduğu, müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri’nin hükümet tarafına yaşanılan soykırımı, yaşanılan bu işgal sürecini yansıtmaya mücadele ediyoruz. Bugün de sesimizi meydanlarda çıkartıyoruz, sizler de görüyorsunuz Beyaz Saray’ın önündeyiz ama bizim kalbimiz Karabağ’da atıyor" şeklinde konuştu.

"30 yıla yakındır Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin toprağını işgal etmiş durumda"

Yaklaşık 2 yıldır ABD’de yaşayan Şebnem Yumaliva, "30 yıla yakındır ki Ermeni terörizminden, saldırısından eziyet çekiyoruz. 30 yıla yakındır ki Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin toprağını işgal etmiş durumda. Biz inandık onlara, şans verdik 30 yıldır bunu halledelim diye ama alınmadı, çünkü onlar saldırganlar, teröristler. Hala Azerbaycan’ı işgal etmeye devam ediyorlar ama bu artık son. Bizim sabrımız taştı artık. Bu kadar şehit kanı yerde kalmamalı" dedi.