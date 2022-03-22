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Beyaz Saray Sözcüsü koronavirüse yakalandı!

22.03.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'nin Kovid-19 testi "pozitif" çıktı. Psaki'nin, Avrupa seyahatinde ABD Başkanı Joe Biden'a eşlik edemeyeceği bildirildi. Öte yandan Sözcü Psaki daha önce de 31 Ekim'de Covid-19'a yakalanmış ve Biden'ın Avrupa ziyaretine eşlik edememişti.

Beyaz Saray Sözcüsü koronavirüse yakalandı!

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bu sabah yaptırdığı Covid-19 testinin "pozitif" çıktığını ve bu nedenle Avrupa seyahatinde ABD Başkanı Joe Biden'a eşlik edemeyeceğini duyurdu.

Psaki yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah Avrupa ziyareti hazırlıkları kapsamında bir PCR testi yaptı yaptırdım. Testin sonucu pozitif çıktı. Bu da demek oluyor ki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) rehberi doğrultusunda, Biden'ın Avrupa ziyaretine katılmayacağım." ifadesini kullandı.

BIDEN'A TEST YAPILDI

Biden ile dün sosyal mesafenin korunduğu 2 toplantıya katıldığını ancak CDC kuralları gereği Biden'ın "yakın temaslı" sayılmadığını belirten Psaki, Biden'ın bugün yaptırdığı PCR testinin de "negatif" çıktığını aktardı.

Psaki, "Aşı sayesinde, çok hafif belirtilerim var. Beyaz Saray Covid-19 protokolleri uyarınca evden çalışacağım ve 5 günün sonunda negatif testi sonucunu alınca işime geri döneceğim." bilgisini paylaştı.

Sözcü Psaki daha önce de 31 Ekim'de Covid-19'a yakalanmış ve Biden'ın Avrupa ziyaretine eşlik edememişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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