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Beyaz Saray yetkilisi duyurdu! ABD'de 'Harris' istifası

19.11.2021 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in İletişim Direktörü Ashley Etienne'nin gelecek ay görevinden ayrılacağı belirtildi.

Beyaz Saray yetkilisi duyurdu! ABD'de 'Harris' istifası

CNN'in yayımladığı ve Harris'in Joe Biden yönetiminde "işlevsiz" kaldığı iddialarının ardından, Başkan Yardımcılığı ofisinde gelişme yaşandı.

"ARALIK AYINDA İSTİFA EDECEK"

Amerikan basınına konuşan ve adını vermek istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, Harris'in İletişim Direktörü Etienne'nin aralık ayında görevinden istifa edeceğini belirtti.

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İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Öte yandan Harris, 18 Kasım Perşembe sabahı CNN canlı yayınına katılmış ve hakkındaki iddiaları reddetmişti.

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'İŞLEVSİZ KALDIĞI' İDDİA EDİLMİŞTİ

CNN, 14 Kasım Pazar günü yayımladığı makalesinde Harris'in Biden yönetiminde "işlevsiz" kaldığını, hatta kenara itildiğini iddia etmişti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Joe Biden
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