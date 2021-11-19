Beyaz Saray yetkilisi duyurdu! ABD'de 'Harris' istifası

CNN'in yayımladığı ve Harris'in Joe Biden yönetiminde "işlevsiz" kaldığı iddialarının ardından, Başkan Yardımcılığı ofisinde gelişme yaşandı.
Amerikan basınına konuşan ve adını vermek istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, Harris'in İletişim Direktörü Etienne'nin aralık ayında görevinden istifa edeceğini belirtti.
Öte yandan Harris, 18 Kasım Perşembe sabahı CNN canlı yayınına katılmış ve hakkındaki iddiaları reddetmişti.
CNN, 14 Kasım Pazar günü yayımladığı makalesinde Harris'in Biden yönetiminde "işlevsiz" kaldığını, hatta kenara itildiğini iddia etmişti.
Kaynak: AA
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