HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Beyaz Saray'ın, Enfeksiyon Uzmanı Fauci'yi "zayıflatmaya" çalıştığı iddiaları

Beyaz Saray'ın, Enfeksiyon Uzmanı Fauci'yi "zayıflatmaya" çalıştığı iddiaları

DÜNYA HABERLERİ  | 13.07.2020 21:25 | Son Güncelleme

Beyaz Saray'ın, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili çelişkili açıklamalarını kullanarak Fauci'yi "zayıflatmaya" çalıştığı iddiaları gündeme oturdu.

Beyaz Saray'ın, Enfeksiyon Uzmanı Fauci'yi "zayıflatmaya" çalıştığı iddiaları

Kovid-19 salgınında en çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de, Beyaz Saray içinde Donald Trump yönetimi ile bilim insanları arasındaki fikir ayrılıkları sık sık gündeme geliyor.

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALARINI DERLEYEREK BASINA VERECEKLERDİ

Washington Post'un ele geçirdiği belgeye göre, Beyaz Saray ekibi, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünün de üyesi olan Fauci'nin salgının başından bu yana yaptığı çelişkili açıklamaları derleyerek bunu basına vermeyi ve Fauci'yi "zayıflatmayı" hesaplıyordu.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany ise bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, Washington Post'un kendilerine Trump'ın "Fauci yanlış şeyler yaptı" açıklamasına ilişkin bir soru yönelttiğini söyledi.

"TRUMP VE FAUCİ İYİ ANLAŞIYORLAR"

McEnany, "Bizim Washington Post'a gönderdiğimiz not, onların sorusuna yanıttı ve basınla paylaşılmadı. Trump ve Fauci iyi anlaşıyorlar." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, ülkede artan vaka sayılarına rağmen ölüm oranlarının düştüğünü gerekçe göstererek salgına karşı "zafer" ilan etse de Fauci ülkenin daha kötü günler yaşayabileceği uyarısında bulunuyor. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
İsrailli grup, Ayasofya kararı nedeniyle Türk bayrağı yaktıİsrailli grup, Ayasofya kararı nedeniyle Türk bayrağı yaktı
Epilepsi: Nedenleri, belirtileri, tedavisiEpilepsi: Nedenleri, belirtileri, tedavisi

En Çok Okunan Haberler

Ev satma vaadiyle dolandırılan yaşlı çift, tüm birikimlerini kaybetti

Ev satma vaadiyle dolandırılan yaşlı çift, tüm birikimlerini kaybetti

Bölge bölge yayınlandı! İşte koronavirüs vaka sayıları

Bölge bölge yayınlandı! İşte koronavirüs vaka sayıları

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Songül Karlı'nın bikini kazası! Sudan çıkarken...

Songül Karlı'nın bikini kazası! Sudan çıkarken...

Bu anlaşma dünya düzenini temelden değiştirecek!

Bu anlaşma dünya düzenini temelden değiştirecek!

Burdur'da askeri birlikte koronavirüs alarmı!

Burdur'da askeri birlikte koronavirüs alarmı!

İlginizi Çekebilir

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

ABD'den ilk Ayasofya yorumu: Hayal kırıklığı

ABD'den ilk Ayasofya yorumu: Hayal kırıklığı

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Diğer Haberler
Skandal! İsrailli grup, Ayasofya kararı nedeniyle Türk bayrağı yaktı

İsrailli grup, Ayasofya kararı nedeniyle Türk bayrağı yaktı

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 967'ye yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 967'ye yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü'nden peş peşe korkutan koronavirüs açıklamaları

Peş peşe korkutan koronavirüs açıklamaları

Son dakika: AB'den flaş Ayasofya tepkisi!

AB'den flaş Ayasofya tepkisi!

Türkiye'nin Ayasofya kararına İran'dan ilk yorum

Türkiye'nin Ayasofya kararına İran'dan ilk yorum

Havada büyük panik! O anlar kamerada

Havada büyük panik! O anlar kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.