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Beyin kanaması durmuş, refleks vermeye başlamıştı! Küçük Yiğit 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

10.12.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de 3 gün önce meydana gelen feci olayda 8 yaşındaki Yiğit'in üzerine kale direği devrilmiş, küçük çocuk yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yiğit Demirel tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Beyin kanaması durmuş, refleks vermeye başlamıştı! Küçük Yiğit 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Olay, 7 Aralık Çarşamba günü saat 16.45 sıralarında Çaykur Rizespor'un alt yapı tesislerinde meydana geldi. Çaykur Rizespor'un 8-10 yaş takımında yer alan 8 yaşındaki Yiğit Demirel'in antrenman öncesi arkadaşlarıyla vakit geçirdiği sırada kale direğine asılması sonucu direk üzerine düştü.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri ve tesis çalışanları tarafından ambulansa konulan minik futbolcu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. 3 gündür yoğun bakım servisinde tutulan minik sporcu 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

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REFLEKS VERMEYE BAŞLAMIŞTI

Kafatasında oluşan kırıklar ve beyin kanaması geçirdiği belirlenip yoğun bakımda tedaviye alınan Yiğit Demirel’in kanamasının durduğu, refleks vermeye başladığı ifade edilmişti.

Dede Yusuf Demirel küçük çocuk hayatını kaybetmeden önce konuşmuş, şu ifadeleri kullanmıştı: ''Akıllara durgunluk verecek bir kaza geçirdi. Kaza, tabii ki her şey takdiri ilahi. Kaza gününden bugüne kadar yaşadıklarımızı herkes tahmin edebilir. Bu süreçte yapılan her şeyden çok memnunuz. Rizespor camiası, hastane personeli, vatandaşlar bizi yalnız bırakmadı. Türkiye'nin birçok yerinde ve yurt dışından dualar okundu çocuğumuz için. Şu ana kadar yapılanlarda hiçbir eksiklik görmedik. Zor bir süreci yaşıyoruz. Son aldığımız haberlere göre çocuğunuzda biraz refleks, gelişme var. İnşallah onu Allah bize bağışlayacak.''

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(İHA/DHA)

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