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Beyin kanaması geçiren başçavuş, 9 aylık yaşam savaşını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 16:48 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR Hava Meydan Komutanlığı'nda görev yaparken, nöbet tuttuğu sırada beyin kanaması geçiren Kıdemli Başçavuş Hasan Ali Tokatlı (42), 9 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

Beyin kanaması geçiren başçavuş, 9 aylık yaşam savaşını kaybetti

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR Hava Meydan Komutanlığı'nda görev yaparken, nöbet tuttuğu sırada beyin kanaması geçiren Kıdemli Başçavuş Hasan Ali Tokatlı (42), 9 aylık yaşam mücadelesini kaybetti. Tokatlı, eşinin isteği üzerine Afyonkarahisar'da toprağa verildi.
Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'nda görevli Kıdemli Başçavuş Hasan Ali Tokatlı, 9 ay önce, nöbetçi olduğu gün rahatsızlanarak, hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Tokatlı, alındığı yoğun bakım servisinde, şuuru kapalı olarak tedavi gördü. Evli ve 2 çocuk babası Başçavuş Tokatlı, kalp yetmezliği sonucu hastanede hayatını kaybetti. Aslen Denizlili olan Hasan Ali Tokatlı'nın cenazesi, Afyonkarahisarlı eşinin isteği üzerine buraya getirildi. Afyonkarahisar'daki İmaret Camii'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine Vali Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutan Vekili Albay Ali İhsan İmre, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, askeri erkan ve Tokatlı'nın çalışma arkadaşları ile ailesi katıldı. Kıdemli Başçavuş Hasan Ali Tokatlı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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Beyin kanaması geçiren başçavuş, 9 aylık yaşam savaşını kaybetti

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