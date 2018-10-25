Beyin tümörü nedir? Beyin tümörü iyi huylu olup olmadığı nasıl anlaşılır? Beyin tümörü ameliyatı hangi durumlarda yapılır?

Erken müdahalenin önemini ortaya koyan hastalıkların başında beyin tümörleri yer alıyor. Kulağa korkutucu gelse de her beyin tümörü ölümcül risk taşımamakla birlikte kanserle onuçlanmıyor. Avrasya Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Prof. Dr. Çetin Ayhan Evliyaoğlu, beyin tümörleri hakkında bilinmesi gerekenleri anlatıyor.

BEYİN TÜMÖRLERİ NEDİR?



Tümör, damardaki bazı hücre gruplarının kontrol dışı olarak anormal, düzensiz ve hızlı bir biçimde çoğalarak normal hücrelerin fonksiyonlarının etkilenmesidir. Beyin tümörleri kafatası içerisindeki beyin dokusundan, sinir kılıflarından, kafatası kemiğinden gelişebilir. Başka organlarda oluşan tümörler kan yolu ile veya komşuluk yolu ile beyine metastaz yapabilir. Bu nedenle yerinde ve doğru müdahale çok ama çok önemlidir.

BEYİN TÜMÖRÜNÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?



⦁ Daha çok sabahları ağırlaşan şiddetli baş ağrıları,

⦁ Bulantı veya kusma,

⦁ Görmede ve konuşmada zorluk yaşama,

⦁ Ayakta dururken veya yürürken yaşanan denge problemleri,

⦁ Kol ve bacaklarda karıncalanma,

⦁ Ruh halinde dalgalanmalar,

⦁ Beyin tümörünün yarattığı baskı sonucu oluşan kol ve bacaklarda uyuşma hissi,

⦁ Kol ve bacak kaslarında yaşanan titremeler.

Risk faktörleri var mıdır?

Her ne kadar beyin tümörlerinin temel sebepleri bilinmese de birçok faktör tümörlerin meydana gelmesinde etkilidir. Bunlar;

⦁ Bağışıklık sistemindeki bozuklukları yaşayan kişilerde tümör oluşma riski artar.

⦁ Beyin kanserinde aile geçmişi,

⦁ Radyasyona maruz kalma,

⦁ Kesin olarak doğrulanmasa da sürekli kullanılan cep telefonları ve yaydığı radyasyonlar.