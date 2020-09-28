HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 'Beyin yiyen amip' 6 yaşındaki çocuğu öldürdü

'Beyin yiyen amip' 6 yaşındaki çocuğu öldürdü

DÜNYA HABERLERİ  | 28.09.2020 10:03 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde 9 yaşındaki bir çocuk nadir görülen "beyin yiyen bir amip" nedeniyle hayatını kaybetti.

'Beyin yiyen amip' 6 yaşındaki çocuğu öldürdü

Yalnızca burun yoluyla vücuda girerek insanları enfekte edebilen mikroorganizma, genellikle ılık ve durgun tatlı suda bulunuyor. Ölen çocuğun ailesi, oğullarının bir su birikintisinde oynadığını söyledi.

Texas eyalet yetkilileri, Lake Jackson kenti sakinlerini şebeke suyuna beyin yiyen amip karıştığı için çeşme suyunu kullanmamaları konusunda uyardı.

Söz konusu mikroorganizma ülkenin farklı yerlerinde de tespit edilmişti.

BEYİN YİYEN AMİP NEDİR?

Tıptaki adıyla "Naegleria fowleri", beyinde kalıcı hasarlara neden oluyor. Vakaların yüzde 95'inde bir hafta gibi kısa bir sürede şuur bulanıklığı ve koma ile ölüm meydana geliyor.

Koku alma kanalına giren amipler, burun içi mukozayı geçerek koku alma siniri (nervus olfactorius) yolu ile beyin-omurilik sıvısı (BOS) ve beyine yerleşiyor. Ani ölümcül bir hastalık olan ve Primer Amibik Meningoensefalit (PAM) olarak adlandırılan menenjitlere sebep oluyor.

Göl ve nehir gibi tatlı sularda bulunan amip sadece burun yoluyla bulaşıyor ve insandan insana geçmiyor. Enfeksiyonlar en çok ABD'nin güney eyaletlerinde görülüyor.

Son 57 yılda bütün ABD'de sadece 145 Naegleria vakası tespit edildi ve aralarından sadece 4 kişi kurtuldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş' 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş'
Ermenistan ve Azerbaycan hattında çatışmalar tüm gece sürdüErmenistan ve Azerbaycan hattında çatışmalar tüm gece sürdü
En pahalı Türk tablosu Kur’an Okuyan Kız’ın hikayesi! En pahalı Türk tablosu Kur’an Okuyan Kız’ın hikayesi!
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Ermenistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
Ermenistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
Galatasaray az kalsın hükmen mağlup oluyordu!
Galatasaray az kalsın hükmen mağlup oluyordu!
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı!
Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
Skandal: 25 yıl boyunca sayısız kız, erkek çocuğu ve köpeği istismar etti!
Skandal: 25 yıl boyunca sayısız kız, erkek çocuğu ve köpeği istismar etti!
Diğer Haberler
NYT: Trump 10 yıl hiç vergi ödememiş
'Trump 10 yıl hiç vergi ödememiş'
Ermeni güçlerine ait tank böyle havaya uçuruldu!
Ermeni güçlerine ait tank böyle havaya uçuruldu!
Ermenistan ve Azerbaycan hattında çatışmalar tüm gece sürdü
Ermenistan ve Azerbaycan hattında çatışmalar tüm gece sürdü
ABD’de 89 yaşındaki pizza kuryecisine 92 bin TL'lik bahşiş
Pizza kuryecisine 92 bin TL'lik bahşiş
New York Times belgeleri ele geçirdi! Trump'la ilgili çarpıcı detay
NYT belgeleri ele geçirdi! Trump'la ilgili çarpıcı detay
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması: Durdurabilecek miyiz bakacağız
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.