'Beyin yiyen amip' 6 yaşındaki çocuğu öldürdü

Yalnızca burun yoluyla vücuda girerek insanları enfekte edebilen mikroorganizma, genellikle ılık ve durgun tatlı suda bulunuyor. Ölen çocuğun ailesi, oğullarının bir su birikintisinde oynadığını söyledi.

Texas eyalet yetkilileri, Lake Jackson kenti sakinlerini şebeke suyuna beyin yiyen amip karıştığı için çeşme suyunu kullanmamaları konusunda uyardı.

Söz konusu mikroorganizma ülkenin farklı yerlerinde de tespit edilmişti.

Tıptaki adıyla "Naegleria fowleri", beyinde kalıcı hasarlara neden oluyor. Vakaların yüzde 95'inde bir hafta gibi kısa bir sürede şuur bulanıklığı ve koma ile ölüm meydana geliyor.

Koku alma kanalına giren amipler, burun içi mukozayı geçerek koku alma siniri (nervus olfactorius) yolu ile beyin-omurilik sıvısı (BOS) ve beyine yerleşiyor. Ani ölümcül bir hastalık olan ve Primer Amibik Meningoensefalit (PAM) olarak adlandırılan menenjitlere sebep oluyor.

Göl ve nehir gibi tatlı sularda bulunan amip sadece burun yoluyla bulaşıyor ve insandan insana geçmiyor. Enfeksiyonlar en çok ABD'nin güney eyaletlerinde görülüyor.

Son 57 yılda bütün ABD'de sadece 145 Naegleria vakası tespit edildi ve aralarından sadece 4 kişi kurtuldu.



