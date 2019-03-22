Beykoz adayı Murat Aydın’a bin kişilik meşaleli karşılama

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Beykoz’da yaşayan Kastamonulu hemşehrilerle bir araya geldi. Bin kişilik coşkulu bir kalabalığa seslenen Aydın, “’Beykozlu Beykoz’da kalacak mı?’ diye soruyorlar. Evet, kalacak” dedi. AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, 31 Mart Yerel Seçimlerine kısa bir süre kala ziyaretlerini sürdürüyor. Bu bağlamdaki temaslarına bir yenisini ekleyen Aydın, Beykoz Korusu Sosyal Tesisleri’nde bulunan bir restoranda Kastamonulularla bir araya geldi. Başkan Aydın’ın restoranın önüne gelmesiyle birlikte kendisini bekleyen Kastamonulular hep bir ağızdan tezahürat etmeye başladı, meşaleler yakıldı. Bin kişilik coşkulu bir kalabalıkla karşılanan Başkan Aydın, salondaki tüm masaları tek tek gezerek teşekkürlerini iletti. Kalabalığın beklenilenin çok üzerinde olması nedeniyle restoranın dışına da masaların koyulduğu gözlemlendi. Programda Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın’ın yanı sıra, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç, Gençlik Kolları Başkanı Furkan Çeliker ve Kadın Kolları Başkanı Gaye Zayif da hazır bulundu. Burada konuşan Aydın, “’Beykozlu Beykoz’da kalacak mı?’ diye soruyorlar. Evet, kalacak” dedi.

“Beykozlu Beykoz’da kalacak”

Başkan adayı Aydın, “’Beykozlu Beykoz’da kalacak mı?’ diye soruyorlar. Evet, kalacak. Beykozlu Beykoz’da kalacak. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımız anayasayı değiştirdi, kanunlar çıkardı, 2B yasası çıkardı ve tapuları vermeye başladı. Bugüne kadar 17 bin 200 tapu verildi, verilmeye de devam edecek. Beykozlu Beykoz’da kalsın, hayatını Beykoz’da yaşamış, buranın çamurunu çiğnemiş, tozunu yutmuş, havasını teneffüs etmiş insanlar, onların çocukları, torunları yine burada kalsınlar diye ‘İmar Barış Yasası’ çıkarılmış. Bu yasa ile evlerimiz yasal hale geliyor. Dolayısıyla biz satmadığımız sürece kimse bizi buradan gönderemez” dedi.

“Amacımız Beykoz’da yaşamı daha mutlu kılmak, daha kolay hale getirmektir”

Aydın, “Allah’ın izni, sizlerin desteğiyle biz 31 Mart’ta yetkiyi alacak ve size hizmet edeceğiz. Beykoz’da yaşam daha kolay olsun, mutluluğumuz artsın, çocuklarımızın yüzüne baktığımızda onların geleceğinin daha iyi olacağına inancımız bizde oluşsun ve gelecekten endişe etmeyelim diye hizmet edeceğiz. Neslimiz, torunlarımız Beykoz’da değerlerine bağlı olarak yaşayacak, ay yıldızlı bayrağımıza sahip çıkacaklar. Bizlerin güzellikle, iyilikle anılmamıza katkı verecekler. ‘Biz geleceğimizi onlara seve seve emanet ediyor, hiçbir endişe taşımıyoruz’, diyebilmemiz lazım. Bunun için Beykoz’da yaşam kalitesini artırmakla, eğitimi daha kaliteli hale getirmekle ilgili olarak, burada ekonominin ve ticaretin daha da canlanmasına yönelik birçok projeyi hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.