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Beykoz Adliyesi çalışma saatleri nedir? Beykoz Adliyesi saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

06.12.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boşanma, icra, mülkiyet davası gibi farklı konularda işlem yürütülebilen Beykoz Adliyesi, İstanbul ilinin Beykoz ilçesinde konumlanır. Bu ilçede yaşayan vatandaşlar da herhangi bir durumda Beykoz Adliyesi'ne yönlendirilebilir. Çalışma saatleri sıkça araştırılan Beykoz Adliyesi'ne öğle molası saatleri dışında uğranması mümkündür. Beykoz Adliyesi hangi günler hizmet veriyor?

Beykoz Adliyesi çalışma saatleri nedir? Beykoz Adliyesi saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışan sayısız adliye binası bulunmaktayken İstanbul'un farklı ilçelerinde de birçok adliye binası mevcuttur. Dolayısıyla kişiler yaşadıkları ilçede bulunan ve kendilerine yakında konumlanan adliye binasının çalışma saatlerini merak eder. Yaşadığı ilçe Beykoz olan kişiler de Beykoz Adliyesi'ne uğrayabilir. Hafta içi günlerinde uğranabilen Beykoz Adliyesi, öğle molasında kapalıdır. Bu nedenle Beykoz Adliyesi mesai saatlerinin detaylı bir şekilde belirtilmesi gerekir.

Beykoz Adliyesi saat kaçta açılıyor?

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, bulundukları ilçede yer alan adliye binalarına gidebilir. Dolayısıyla Beykoz ilçesinde yaşayan kişiler de genellikle Beykoz Adliyesi'ne yönlendirilir. Bu doğrultuda Beykoz Adliyesi çalışma saatleri sayısız vatandaş tarafından araştırılan konulardan birine dönüşür. Türkiye'de hizmet sunan adliyelerin genel itibariyle saat 08.30'da açıldığı bilinir. Ancak bu açılış saati Beykoz Adliyesi için 09.00 olarak belirtilmelidir. Yani Beykoz Adliyesi açılış saati sabah 09.00'dır.

Beykoz Adliyesi öğle saatlerinde açık mı?

Yalnızca İstanbul'da konumlanan adliye binalarının değil aynı zamanda Türkiye genelindeki sayısız adliye binasının öğle arası saatlerinde kapalı kaldığı bilinir. Dolayısıyla İstanbul'da yer alan Beykoz Adliyesi çalışma saatleri dâhilinde öğle molası saatlerinde kapalıdır. Bu saatler 12.00 ile 13.00 olarak belirlenmiştir. Yani Beykoz Adliyesi'nin öğle molası saatlerinde bu binada bulunan kişiler, herhangi bir işlem gerçekleştiremez. Ancak saat 13.00'ten sonra bu adliye binasındaki tüm birimlerin kişilere hizmet sunmayı sürdürdüğü bilinir.

Beykoz Adliyesi saat kaçta kapanıyor?

İstanbul Beykoz'da yaşayan çoğu kişi hukuk kapsamındaki işlemleri için Beykoz Adliyesi'ne başvurur. Söz edilen adliye binasında farklı birimler ile birlikte çeşitli hizmetler sunulur. Dolayısıyla Beykoz Adliyesi'nde davası olan veya herhangi bir konuda bilgi almak isteyen kişiler Beykoz Adliyesi kapanış saati sorusuna yanıt arar. Açılış saatinin 09.00 olduğu bilinen Beykoz Adliyesi saat 17.00'ye kadar hizmet sunar. Beykoz Adliye kapanış saati 17.00'dır ve Beykoz Adliyesi'nde bulunan kişiler bu saate kadar hukuk kapsamındaki işlemlerini kolaylıkla yürürlüğe koyabilir.

Beykoz Adliyesi hafta sonu çalışma saatleri nedir?

İstanbul'da yaşayan ve Beykoz ilçesinde bulunan vatandaşlar genellikle hukuk işlemleri için Beykoz Adliyesi'ne gider. Dolayısıyla hafta içi günlerinde müsait olmayan bireyler, Beykoz Adliyesi cumartesi pazar açılış ve kapanış saatinin kaç olduğunu bilmek ister. Ancak Türkiye genelinde herhangi bir adliye binasının hafta sonu günlerinde hizmet vermediği söylenebilir. Bu nedenle hafta sonu günlerinde kapalı olan Beykoz Adliyesi'ne de hafta içi günlerinde uğranması gerekir.

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