HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Beykoz'da engelli vatandaşları darbeden şüpheli itiraz üzerine tutuklandı

Beykoz'da engelli vatandaşları darbeden şüpheli itiraz üzerine tutuklandı

02.07.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beykoz'da engelli vatandaşları sopa ile vurarak darbeden şüpheli, serbest bırakılma kararına karşı yapılan itiraz üzerine tutuklandı.

Beykoz'da engelli vatandaşları darbeden şüpheli itiraz üzerine tutuklandı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının, şüpheli Oğuzhan A'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yönelik yaptığı itirazın kabul edilmesi üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheli Oğuzhan A, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

"KENDİMDEN UTANDIM"

Burada itirazı kabul eden Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli Oğuzhan A. ifadesinde, kendisinin engellilere yardım eden birisi olduğunu savunarak, "Ben sarhoş olduğum için tam olayı anlayamadım ve anlatamadım. Kendimi ifade de edemedim. Ancak görüntüyü izlediğimde kendimden utandım. Ben böyle bir insan değilim. Çok pişmanım. Bu olay sahte alkol içmemden kaynaklandı. Sopa ile Hasan Polat'a vurdum. Sopa değimiz şey ise Polat'ın bastonudur. Küfür edip etmediğimi hatırlamıyorum. Benim yaptığım kavgayı başkası yapsa, ben müdahil olur ayırırdım" ifadelerini kullandı.

Hakimlik, şüpheli Oğuzhan A'nın "silahla kasten yaralama" suçunu işlediğine dair somut deliller bulunduğu, adli sicil kaydının bulunması nedeniyle de suç işlemeye meyilli olduğu gerekçeleriyle tutuklanmasına karar verdi.

Beykoz'da engelli vatandaşları darbeden şüpheli gözaltına alındıBeykoz'da engelli vatandaşları darbeden şüpheli gözaltına alındı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Beykoz'da 21 Haziran'da gündüz vakti üstü çıplak halde elinde sopa ile İncirköy Mahallesi Sultaniye Caddesi üzerinde bulunan bir büfeye gelen şüpheli Oğuzhan A. (36), burada oturan kendisini koruyamayacak şekilde tekerlekli sandalye kullanan Hasan Polat'ı defalarca vurarak darbetmişti.

Şüpheli Oğuzhan A, bu sırada araya girmeye çalışan engelliler Volkan Gider ve Osman Odabaş'a da saldırmıştı.

Müştekilerin olayın ardından şikayetçi olması üzerine Oğuzhan A. gözaltına alınmıştı.

Şüpheli Oğuzhan A'nın yapılan sorgusunda "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma", "kasten yaralama", "mala zarar verme", "tehdit", "yağma", "hayvan hırsızlığı" gibi suçlardan toplam 24 suç kaydı bulunduğu belirlenmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Oğuzhan A, savcılık ifadesinin alınmasının ardından "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderilmişti.

Beykoz Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren şüpheli Oğuzhan A, olay günü sahte içki içtiğini, kendisini çok fazla etkilediğini, müşteki Hasan Polat'ın yanına sigara istemeye gittiğini, ondan sonra ne yaptığını hatırlamadığını ve pişman olduğunu söylediği ifade edilmişti.

Beykoz Sulh Ceza Hakimliği, dosya kapsamında yapılan incelemede tutuklama talebinin ölçüsüz olacağı, istenilen hukuki faydanın adli kontrol tedbiri ile sağlanabileceği gerekçesiyle savcılığın tutuklama talebinin reddine karar vermişti.

Hakimlik, şüpheli Oğuzhan A'nın soruşturma tamamlanıncaya kadar "ikametgahının bulunduğu konutunu terk etmemek" şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Bu karara karşı, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulunmuştu.

İtirazın Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliğince kabul edilmesi üzerine şüpheli Oğuzhan A. yeniden gözaltına alınmıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'ye geliyor! Tarih belli olduTürkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu
Cinsel ilişki sırasında penisi kırıldı, tıp tarihine geçtiCinsel ilişki sırasında penisi kırıldı, tıp tarihine geçti
Her gün daha fazla insan geliyor! Nüfus 1 milyona yaklaştıHer gün daha fazla insan geliyor! Nüfus 1 milyona yaklaştı
Anahtar Kelimeler:
Beykoz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müzik sınırlamasıyla ilgili Bakan Ersoy'dan açıklama

Müzik sınırlamasıyla ilgili Bakan Ersoy'dan açıklama

21 faizsiz konut şirketine tasfiye

21 faizsiz konut şirketine tasfiye

Rekor sıcaklık: 52 dereceyi gördük ayakta duramıyoruz

Rekor sıcaklık: 52 dereceyi gördük ayakta duramıyoruz

Aile hekimlerine 3 bin TL ek ödeme

Aile hekimlerine 3 bin TL ek ödeme

Zor günlerde yalnız bırakmadı! Bomba paylaşım

Zor günlerde yalnız bırakmadı! Bomba paylaşım

Soylu: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım

Soylu: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

3. doz aşı için karar verildi

3. doz aşı için karar verildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Karadeniz'deki olay sonrası Putin'den 3. dünya savaşı açıklaması

Karadeniz'deki olay sonrası Putin'den 3. dünya savaşı açıklaması

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara paketlerinde değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara paketlerinde değişiklik

Kadıköy'de "şort" tartışması! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Kadıköy'de "şort" tartışması! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.