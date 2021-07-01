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Beykoz'da engelli vatandaşları darbeden şüpheli gözaltına alındı

01.07.2021 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engelli vatandaşları sopa ile vurarak darbeden şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı itirazın kabul edilmesinin ardından, polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Beykoz'da engelli vatandaşları darbeden şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Oğuzhan A'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yönelik yaptığı itirazı karara bağladı.

İtirazı kabul eden hakimlik, şüpheli Oğuzhan A. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Karar üzerine çalışma başlatan Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Paşabahçe Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Oğuzhan A'nın işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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NELER YAŞANDI?

Beykoz'da 21 Haziran'da gündüz vakti üstü çıplak halde elinde sopa ile İncirköy Mahallesi Sultaniye Caddesi üzerinde bulunan bir büfeye gelen şüpheli Oğuzhan A. (36) burada oturan kendisini koruyamayacak şekilde tekerlekli sandalye kullanan Hasan Polat'ı defalarca vurarak darbetmişti.

Şüpheli Oğuzhan A. bu sırada araya girmeye çalışan engelliler Volkan Gider ve Osman Odabaş'a da saldırmıştı.

Müştekilerin olayın ardından şikayetçi olması üzerine Oğuzhan A. gözaltına alınmıştı.

Şüpheli Oğuzhan A'nın yapılan sorgusunda "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma", "kasten yaralama", "mala zarar verme", "tehdit", "yağma", "hayvan hırsızlığı" gibi suçlardan toplam 24 suç kaydı bulunduğu belirlenmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Oğuzhan A, savcılık ifadesinin alınmasının ardından "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderilmişti.

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Beykoz Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren şüpheli Oğuzhan A, olay günü sahte içki içtiğini, kendisini çok fazla etkilediğini, müşteki Hasan Polat'ın yanına sigara istemeye gittiğini, ondan sonra ne yaptığını hatırlamadığını ve pişman olduğunu söylediği ifade edilmişti.

Beykoz Sulh Ceza Hakimliği, dosya kapsamında yapılan incelemede tutuklama talebinin ölçüsüz olacağı, istenilen hukuki faydanın adli kontrol tedbiri ile sağlanabileceği gerekçesiyle savcılığın tutuklama talebinin reddine karar vermişti.

Hakimlik, şüpheli Oğuzhan A'nın soruşturma tamamlanıncaya kadar "ikametgahının bulunduğu konutunu terk etmemek" şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Bu karara karşı, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulunmuştu.

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Beykoz
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