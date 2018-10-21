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Beykoz'da kaza: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 12:47 | Son Güncelleme

Beykoz'da kaza: 1 ölü

İSTANBUL (AA) - Beykoz Riva Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Riva Yolu'nda 20 yaşındaki Umut A. ile 25 yaşındaki Ergün Atalay idarelerindeki araçlar kaza yaptı.

Kazanın ardından vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki şoför de yaralanırken, Ergün Atalay hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Beykoz Riva yolu trafik kazası

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