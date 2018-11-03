İSTANBUL (AA) - Beykoz'da düzenlenecek "MarmaRun Koşusu'' dolayısıyla yarın ilçedeki bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Konuya ilişkin yazılı açıklamaya göre, yarın 09.00 ile 10.30 saatleri arasında Beykoz'da yapılacak etkinlik dolayısıyla emniyet tedbirleri çerçevesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda yarın saat 07.30'dan etkinliğin bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

''Mihrişah Valide Sultan Caddesi ile Cuma Yolu Caddesi kesişimi ile Göztepe Sokak, Göksu Caddesi'nden Mihrişah Valide Sultan Caddesi'ne giriş,

Hisar Caddesi üzerinde bulunan Kızıl Serçe Sokak, Toplar Önü Sokak, Set Üstü Sokak,

Körfez Caddesi üzerinde bulunan Pazar Sokak,

Körfez Caddesi ile Dolaybağı Caddesi'nin kesişimi,

Körfez Caddesi, M. Ali Birand Caddesi ve Barış Manço caddelerinin kesişimi olan kavşak,

Barış Manço Caddesi üzerinde bulunan Halepli Çeşme Sokağı,

Mihrabat Caddesi,

Kasap Ahmet Sokak,

Kafadar Sokak,

Hekimler Sitesi Caddesi,

Piri Reis Caddesi üzerinde bulunan Sazak Villaları çıkışı,

Çubuklu İskele karşısı Rıfat Paşa Sokak, Çubuklu Ersin Güner Caddesi kesişiminde bulunan Fırın Sokak ve Mektep Sokağı.''