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Beykoz'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 15:21 | Son Güncelleme

Anadolu Kavağı'nda çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Anadolu Kavağı'nda çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yüşa Tepesi'nden Anadolu Kavağı'na inen yolda bulunan askeri alanın yakınındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı ormanlık alanın engebeli oluşu nedeniyle itfaiye görevlileri helikopter desteğiyle yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Kavağı ormanlık alan yangın

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