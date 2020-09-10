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Beykoz’da ormanlık alanda korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 17:18 | Son Güncelleme

Beykoz’da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Beykoz’da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Helikopterin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın kontrol altına alındı.
Beykoz’da Anadolukavağı mevkiinde askeri bölgenin yanındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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