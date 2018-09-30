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Beykoz'da selden kurtarılan Leo yaşam mücadelesi veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 15:08 | Son Güncelleme

Yağış nedeniyle taşan derede boğulmak üzereyken bir vatandaş tarafından bulunan Leo isimli köpek tedavi altına alındı - Tasması çitlere takılınca su yutan Leo'nun ilk müdahalesinin yapıldığı ve ameliyata alınacağı öğrenildi

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da şiddetli yağış nedeniyle taşan Mahmut Şevket Paşa Deresi suyunda boğulmak üzereyken bulunan ve yaşam mücadelesi veren Leo isimli köpek tedavi altına alındı.

Şiddetli yağış nedeniyle taşan Mahmut Şevket Paşa Deresi'nin içinden geçtiği Ali Bahadır Mahallesi'nde, Alaattin Atınç isimli vatandaşın köpeği, taşan suların birikmesiyle oluşan gölet üzerinde kayığıyla dolaşarak bölgeyi kontrol eden bir mahalle sakini tarafından, tasması çitlere takılmış halde bulundu.

Sudan çıkarılan ve çok miktarda su yuttuğu anlaşılan Leo isimli köpeğe sahibi tarafından ilk müdahalesi yapılırken, havlu yardımıyla kurulanan köpeğin midesine dolan suyu çıkarması için de çaba gösterildi. Bu sırada orada bulunan diğer köpeklerin Leo'ya ayağa kalkması için ilgi gösterdikleri gözlendi.

Ardından durum veterinere bildirilerek yardım istendi. Bir süre sonra bölgeye ulaşan veterinere teslim edilen Leo'nun midesinin ters döndüğü, içindeki gazın çıkarılması için müdahale edildiği ve ardından ameliyata alınacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
şiddetli yağış Beykoz köpek leo Mahmut Şevket Paşa Deresi

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